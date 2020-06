“Je worstelt met je emoties en gevoelens”: jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek-Spijkers

08 juni 2020

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je zit prima in je vel, Ram. Je bent ontspannen en maakt je niet zoveel zorgen meer. Dat zorgt ervoor dat je stemming positief is en dat maakt de sfeer er thuis meteen een stuk beter op. Je past je deze week gemakkelijk aan, waar je ook bent. Je wilt nu niet per sé op de voorgrond treden.

Stier 22-4 t/m 21-5

Met planeet Neptunus aan je zijde, voel je mensen heel goed aan. Zonder dat er iets gezegd wordt, weet je wat er aan de hand is. Dat is vooral prettig in je relatie. Je lief hoeft niet aan te geven waar hij behoefte aan heeft, dat weet je gewoon. Contacten zijn deze week dus zeer plezierig.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Jarig of niet, je bent toch het stralende middelpunt deze week. Hoewel je dat zeker weet te waarderen, put het je wel uit. Zeker wanneer je job ook nog de nodige uitdagingen voor je in petto heeft. Zorg voor voldoende me-time, dan blijft het leuk en in balans. Geef komende week heel duidelijk je grenzen aan.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je bent deze week in een extreem romantische stemming, Kreeft. Je kunt bijna niet van je lief afblijven en dat stimuleert natuurlijk de intimiteit. Met sensitieve planeet Neptunus aan je zijde, ben je een super goede en behulpzame vriendin. Je staat voor iedereen klaar met hulp en advies en daar haal je vooral zelf veel voldoening uit.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je worstelt met de nodige emoties en gevoelens deze week, Leeuw. Vooral wanneer het niet lekker loopt tussen jou en je lief, je weet niet goed wat je nog voor hem voelt. Dit is geen week om belangrijke keuzes te maken of beslissingen te nemen. Doorleef je gevoelens en trek daar op een later moment je conclusies uit.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je energielevel is low, Maagd. Zeker wanneer je de afgelopen tijd je grenzen niet bewaakt hebt en maar door bent blijven gaan. Dan krijg je nu de rekening gepresenteerd. Ben lief voor jezelf. Neem vrij of zorg dat je in je vrije uurtjes tijd voor jezelf inplant. Om lekker te lezen, in bad te gaan of helemaal niets te doen.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je bent deze week heel graag thuis met je lief of gezin. Een beetje rommelen in huis of tijd verdrijven in je tuin of op je balkon. Je doet het liefst alles vanuit huis. Je job en je sociale contacten onderhouden. Je laat je niet pushen en dat is een goede insteek. Op deze manier blijf je lekker relaxt.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Wanneer je (online) aan het daten bent, heb je meteen door of er een klik is of niet. Daar hoef je hem niet in levende lijve voor te zien. Planeet Neptunus vergroot je voelsprieten, waardoor je voelt of dit iets kan worden. Daar mag je dan ook echt op vertrouwen. Heb je een lief, dan voel je hem goed aan.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je kunt een beetje doelloos zijn deze week en dat is eigenlijk niets voor jou. De maan en planeet Neptunus hebben die invloed nu op jou. Je vuur wordt gedoofd, waardoor je weinig motivatie hebt of initiatieven toont. Toch kan dit ook positief zijn. Je bent nu veel beter in staat te relaxen, dus laat dat nu je doel zijn.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Dit wordt een vrij relaxte week voor je, zonder strakke deadlines of een overvolle agenda. Maak het jezelf dan ook niet te moeilijk. Go with the flow en neem tijd om te relaxen. Het wordt vanzelf wel weer druk en dynamisch, daar hoef je niets voor te doen. Een (online) date kan zeer prettig verlopen.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Bij alles wat je deze week doet, heb je een goed gevoel en dat is super belangrijk. Dat helpt je op een positieve wijze vooruit, zonder dat je piekert. Je hebt zin om thuis aan de slag te gaan met je interieur. Een likje verf of nieuwe accessoires. Je hebt gelukkig een goed idee over hoe het moet worden.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Van nature ben je best passief en dat is deze week nog meer aan de orde. Je bent bijna niet vooruit te branden en je lief moet je bijna smeken om ergens mee naartoe te gaan. Je bent gewoon het liefste thuis en je bruist nu niet bepaald van de energie, dus je kiest liever voor jezelf.