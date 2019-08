“Je worstelt deze week met je gevoelens en dat vind je best lastig”: jouw horoscoop voor deze week Esther Van Heerebeek-Spijkers

26 augustus 2019

07u54 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Dit is een prima week om thuis aan de slag te gaan! Pimp je interieur met hippe nieuwe meubels, behang of accessoires of ruim eens goed op. Het doet je goed hiermee bezig te zijn, je wordt er happy van. Met je lief heb je een goed en diepgaand gesprek. Issues worden nu met gemak van de tafel geveegd.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je bent deze week veel op pad, Stier. Niet alleen voor je job, ook privé heb je de nodige verplichtingen in je agenda staan. Ben je nog single, zorg dan dat je er iedere dag tip top uitziet. Je weet immers nooit wanneer je de man van je dromen tegen het aantrekkelijke lijf loopt. Dan wil je er goed uitzien!

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Tussen jou en je lief botert het niet zo, Tweelingen. Niet dat er grote problemen spelen, het zijn meer kleine irritaties. Het is goed om er samen over te praten, voordat het onoverkomelijke issues worden. Nu kun je er nog iets aan doen. Neem de tijd om dit samen te bespreken, dan komen jullie er echt wel uit.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Vooral met vriendinnen en collega’s heb je een toffe week, Kreeft. Je ligt regelmatig in een deuk van het lachen en wanneer jullie samen gaan stappen, wordt het ouderwets gezellig. Als single maak je veel kans op een onverwachte, maar spannende ontmoeting. Laat je verleiden en maak het niet te gemakkelijk. Hij mag best een beetje moeite voor je doen.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je hebt de neiging om weg te lopen van de problemen tussen jou en je lief en dat blijft helaas niet goed gaan. Je ontkomt er namelijk niet aan. Wil je het een en ander rechtzetten in je relatie, dan is een goed gesprek een must. Dit kan pittig zijn, maar is uiteindelijk de beste manier en oplossing.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Dit kan een zeer verrassende week voor je worden, Maagd. Jarig of niet, reken op bijzondere en onverwachte wendingen. Van je planning zal helaas weinig terechtkomen, maar dat mag de pret niet drukken. Integendeel, het zorgt er juist voor dat de week zeer interessant en vernieuwend voor je wordt. Zorg dus dat je je flexibel opstelt.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je bent deze week graag thuis, Weegschaal. Gezellig met je lief, kids of familie. Je maakt het graag sfeervol in huis en je hebt zin om te koken. Lijkt het je leuk om vrienden of buren uit te nodigen voor een borrel of barbecue, doe dat dan gerust. Daar is dit een uitermate geschikte week voor.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Jij en je lief zijn deze week ontzettend graag samen. Ieder vrij momentje probeer je bij hem te zijn. Je seksleven krijgt daardoor een fikse boost. Ben je nog single, dan beloven de planeten een spannende ontmoeting. De aantrekkingskracht is er meteen en het voelt zeer intens. Het is een tijd geleden dat je dit gevoeld hebt.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Helaas laat je budget deze week het een en ander te wensen over, Boogschutter. Je behoefte om te shoppen, zal dus op een andere manier gevoed moeten worden. Doe alvast inspiratie op of bezoek een vintage winkel. Tweedehands items kunnen eveneens tof zijn en kosten een stuk minder. Met een beetje creativiteit kun je je huidige garderobe ook opleuken!

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je bent deze week graag onder de mensen, Steenbok. Het maakt niet uit of het vrienden, collega’s of buren zijn, zolang je maar niet alleen bent. Dit kan je een tikkeltje rusteloos maken. Vraag jezelf eens af waarom je niet graag alleen wilt zijn. Het is misschien verstandig om daar eens bij stil te staan.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je worstelt deze week met je gevoelens en dat vind je best lastig. Je bent meer een denker en dat maakt al die gevoelens en emoties extra moeilijk. Toch hoef je er niet alleen mee te dealen. Praat erover met je beste vriendin of je lief. Het lucht ontzettend op wanneer je er met iemand over kunt praten.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Jij en je lief hebben wat issues komende week. Jullie zijn het niet eens over de taakverdeling thuis, waar jullie geld aan wordt uitgegeven of hoe jullie je vrije tijd besteden. Wat het ook is, jullie zitten alles behalve op één lijn. Wanneer je niet bereid bent tot een compromis, blijft dit duren. Beslis dus wat je hiermee wilt.