“Je wil deze week meer dan je aankunt”: jouw horoscoop voor deze week Esther van Heerebeek-Spijkers

18 maart 2019

07u38 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Ga je deze week op (ski)vakantie, dan heb je mazzel. Dan heb je de juiste week daarvoor te pakken! Is dit niet het geval, dan heb je wel zin om in beweging te komen. Om te sporten, wandelen of fietsen. Dit kun je ook gerust doen, want met planeet Jupiter aan je zijde, beschik je over meer dan voldoende energie.

Stier 22-4 t/m 21-5

Het ontbreekt je deze week totaal niet aan ideeën en inspiratie. En dat kan vooral op je werk goed van pas komen. Zeker wanneer je worstelt met een lastig project op probleem. Daar weet je nu zeker een oplossing voor te vinden. Ben je nog single, dan ga je recht op je doel af. Je bent het alleen zijn beu.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je to do lijstje staat deze week propvol, Tweelingen. En toch wil jij alles af kunnen strepen. Dat is echt wishful thinking. Dat gaat niet lukken. Kijk eens realistisch naar je weekplanning. Dan zie je dat het onmogelijk is om alles gedaan te krijgen. Doe jezelf een plezier en neem niet zoveel hooi op je vork.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je wordt deze week op een prettige wijze verrast, Kreeft. Wellicht heeft je lief iets voor je in petto of misschien een goede vriendin. Wie het ook is die je verrast, je raakt erdoor ontroerd. Durf deze week je planning wat meer los te laten. Stel je flexibel op. Daar zal je je een stuk beter door voelen.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je hebt deze week grootse plannen en ideeën, Leeuw. Alleen weet je niet goed hoe je ze in de praktijk moet brengen. Je creativiteit laat je nu een beetje in de steek. Het is goed om er eens met anderen over te praten en te brainstormen. Dat kan voor nieuwe inspiratie zorgen. En een duidelijk stappenplan.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Het is belangrijk dat je deze week niet teveel van jezelf eist, Maagd. Anders gaat je gezondheid opspelen en dat is echt niet nodig. Plan tijd voor jezelf in naast je job en alle andere verplichtingen. Dan blijf je tenminste in balans. En zet je mobiel een keer uit. Dat schept eveneens een heleboel extra rust.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Met planeet Jupiter aan je zijde, heb je deze week geregeld mazzel. Het laatste parkeerplekje, een onverwachte korting of een leuk prijsje. Het zijn misschien geen grote dingen, maar het is wel leuk genoeg om je week anders dan anders te maken. Je wordt er toch best wel happy van. Want het zit je gewoon mee.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Tussen jou en je lief kunnen wat problemen rijzen, Schorpioen. Een meningsverschil, discussie of zelfs ruzie. En je weet niet direct hoe je dit op kunt lossen. Beiden willen jullie niet bepaald water bij de wijn doen. Dat maakt het extra lastig. Toch is dat de enige oplossing. Rustig met elkaar praten en daarna een compromis sluiten.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Het gaat je deze week voor de wind, Boogschutter. Zowel thuis als met je relatie. Op je werk verloopt het allemaal voorspoedig. Je wordt gesteund en je weet overal wel een oplossing voor te vinden. Er komen leuke kansen op je pad en je zit lekker in je vel. Een mooie combinatie om er een heerlijke week van te maken.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

De komende week kent de nodige uitdagingen, Steenbok. Maar met planeet Uranus aan je zijde, weet je overal een oplossing of uitweg voor te vinden. Je bent niet voor één gat te vangen. Uiteindelijk komt alles dus op z’n pootjes terecht, maar het put je wel uit. Plan daarom het komende weekend niet teveel. Dan kun je uitrusten.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Voor de liefde wordt dit een heerlijke week, Waterman. Met planeet Venus aan je zijde, wil je graag veel tijd met je lief doorbrengen. Doe dat dan ook. Laat je job en andere verplichtingen even voor wat ze zijn. Ben je nog single, dan kan Cupido zomaar een bezoekje komen brengen. Zorg dus dat je look goed is.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je wil deze week meer dan je aankunt, Vissen. Er zitten nu eenmaal maar 24 uur in een dag. Ook jij kunt dat niet veranderen. Het is belangrijk dat je prioriteiten stelt. En daarbij vooral jezelf niet vergeet. Want je hebt de neiging om weer voor iedereen klaar te staan, ten koste van jezelf. Probeer die valkuil te vermijden.