“Je vindt het lastig om thuis te zijn”: jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek-Spijkers

13 januari 2020

07u51 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

De planeten maken het je deze week niet bepaald gemakkelijk, Ram. Je ervaart weerstand en alles lijkt moeizaam te moeten verlopen, zowel zakelijk als privé. Het kost je veel tijd en energie om je werk te kunnen doen en af te maken. Toch is het belangrijk dat je doorzet, anders duurt dit allemaal nog langer dan nodig.

Stier 22-4 t/m 21-5

Dit wordt een drukke, maar prettige week voor je, Stier. Op je werk ben je lekker bezig en kun je je tanden in uitdagende projecten zetten. Thuis is het eveneens heerlijk vertoeven. Met je lief heb je het gezellig en wanneer er vrienden over de vloer komen, valt er veel te kletsen en te lachen.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je vindt het lastig om thuis te zijn deze week. Daar ben je veel te rusteloos voor. Je bent graag op pad of onder de mensen, je hebt behoefte aan opwinding of uitdagingen. Lukt het niet om dit te vinden, creëer het dan zelf! Ga iets tofs doen of onderneem iets wat je nog nooit eerder hebt gedaan.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je zit helaas niet zo lekker in je Kreeftenvel deze week. Je bent niet fit of in ieder geval snel moe. Dat gaat ten koste van je job, maar ook van je humeur. Je ziet allerlei beren op de weg en je hebt weinig motivatie. Zorg dat je daarom iets plant waar je positief naar uit kunt kijken.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

De week verloopt grotendeels naar wens, Leeuw. Je hebt bepaalde doelen voor ogen en het kost je weinig moeite om die te behalen. Hierdoor houd je extra vrije tijd over. Besteed dat aan jezelf, je lief of je vrienden. Dat kan nu en je krijgt er zelf positieve energie van. Maak er iets tofs van de komende dagen.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je bent deze week een echte bezige bij, Maagd. Je kunt absoluut niet stilzitten, je blijft maar bezig. Gelukkig beschik je over de benodigde energie en vind je de meeste dingen leuk om te doen. Dat maakt het allemaal haalbaar, zonder dat het je al teveel kruim kost. Geef wel toe aan je moeheid wanneer dat zich aandient.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Tussen jou en je lief kan het deze week helaas flink botsen. Is de relatie niet goed, dan kan er wel eens een punt achter gezet gaan worden. Gelukkig staan jullie daar dan wel beiden achter. Ben je nog single, dan levert een date niet het gewenste resultaat. Twijfel daarbij niet aan jezelf, soms is de klik er gewoon niet.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je wordt deze week lekker beziggehouden, Schorpioen. Niet alleen op je werk weten ze je te vinden, ook vrienden of familie zoeken je vaak op. Dat maakt de week goed gevuld, maar je haalt er wel de nodige voldoening uit. Zeker wanneer je mensen kunt helpen, adviseren of steunen en die kans is nu sterk aanwezig.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Met planeet Mars in je teken, ben je deze week zeer ondernemend, actief en sportief. Er huist veel onrust in je en daar moet je een goede uitlaatklep voor vinden. Dat maakt dit een goede week voor allerlei sportieve of fysieke activiteiten. Het is goed om jezelf lekker uit te putten, dan kom je weer tot rust en in balans.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Dit wordt wederom een drukke en hectische week, maar daar raak jij inmiddels al aan gewend! Gelukkig houd jij je hoofd koel en kun je goed delegeren, daar red je het ook deze week weer mee. Toch is het belangrijk dat je af en toe iets tofs gaat doen voor jezelf. Om in balans te blijven en te ontspannen.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je kunt deze week lekker je eigen tempo volgen, Waterman. Je wordt niet opgejaagd door collega’s en er zijn ook geen scherpe deadlines. Dat stelt je in staat je job goed te doen, zonder enige druk te ervaren en dat is heel prettig. Privé staat er niet veel op de agenda en dat is ook wel eens lekker.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je relatie of een goede vriendschap houdt je deze week flink bezig, Vissen. Je maakt je zorgen of er is een probleem gaande, die je graag wilt oplossen. Toch is het nu niet jouw verantwoordelijkheid. Je kunt best meedenken en een advies geven, maar uiteindelijk is je lief of vriend(in) degene die het op moet lossen.