“Je stemming is wel eens beter geweest”: jouw horoscoop voor deze week Esther van Heerebeek-Spijkers

25 maart 2019

09u05 1 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je zit deze week in een lekkere flow, Ram. Op je werk is er veel gaande, maar dit vind je geen probleem. Je ziet het eerder als een toffe uitdaging en je weet het allemaal prima te handelen. Thuis is het vooral een gezellige boel met veel mensen over de vloer. En dat vindt je heerlijk!

Stier 22-4 t/m 21-5

Het ontbreekt je deze week absoluut niet aan energie, Stier. Dat heeft alles te maken met planeet Mars die in je teken staat. Ook initiatieven neem je nu gemakkelijk. Vooral wanneer je er zelf enthousiast van wordt. Vooral je lief en je vriendinnen varen hier wel bij. Die vinden dit super en gaan graag met je mee.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je weet deze week goed wat je wil, Tweelingen. Even geen getwijfel meer voor jou. Daarom is dit een goede week om beslissingen te nemen en keuzes te maken. Je bent doortastend en zeker van je zaak. Vooral op je werk kun je hier goed gebruik van maken. Stel de komende week orde op zaken.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Reken op een leuke nieuwe kans of uitdaging deze week. Dat kan met je job te maken hebben, maar ook met iets anders. Toch hoef je niet meteen te beslissen. Neem je tijd en onderzoek of je hier iets mee wil. Het gevoel moet ook goed zijn en daarom is het belangrijk dat je er even de tijd voor neemt.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je bent deze week zeer positief gestemd, Leeuw. En snel enthousiast te krijgen. Heeft je lief of vriendin een goed plan, dan wil je daar graag in meegaan. Ook heb je weinig last van issues. Vooral omdat je ze zo niet ziet. Je ziet het als een uitdaging om er mee te dealen. En dat doe je dan ook.

Maagd 24-8 t/m 22-9

De kans is groot dat het verleden deze week een rol speelt. Je komt een ex tegen of een oud collega. Je moet vaker aan vroeger denken of er komen herinneringen boven drijven. En ze zijn niet allemaal even fijn. Toch hoef je hier niet alleen mee rond te lopen. Praat erover met je lief of een goede vriendin.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Dit kan een chaotische week worden, Weegschaal. Vooral op je werk kan het een en ander volledig in de soep lopen. Voor je gevoel verlies je de controle volledig. Dat komt een beetje door jezelf. Je laat dit gebeuren. Neem het heft in eigen hand en laat duidelijk merken hoe jij het graag hebben wilt.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

De week verloopt helaas iets anders dan jij zou willen, Schorpioen. De antwoorden of reacties waar jij op zit te wachten, krijg je helaas niet. Er wordt een beroep gedaan op je geduld. Je kunt het ook niet forceren. Sommige dingen hebben nu eenmaal extra tijd nodig. Leg je er bij neer. Dat scheelt je een hoop stress.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Ben je als single op zoek naar een lief, dan is de kans groot dat je deze week iemand tegen het aantrekkelijke lijf loopt. De klik is er gelijk. Verwacht er echter niet meteen teveel van. Push het niet en laat het gewoon gebeuren. Dit kan namelijk nog alle kanten uit gaan. Van onenightstand tot de liefde van je leven.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je hebt deze week moeite met de werkdruk. Of er speelt iets in je relatie, dat je flink raakt. Hoe dan ook, je bent geregeld emotioneel. Daar is helemaal niets mis mee. Dat maakt je niet zwak, maar juist sterk. Het lucht sowieso op. Deel het juist met je lief. Dat schept namelijk ruimte en duidelijkheid.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Het kan deze week behoorlijk chaotisch worden op je werk. Nieuwe projecten of collega’s of juist een flinke werkdruk. Toch kun je hier beter mee dealen dan je denkt. Je bent een echte team player en samen weet je er wel uit te komen. Vooral wanneer jij de leiding neemt. Ben niet bang om die rol op je te nemen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je stemming is wel eens beter geweest, Vissen. De komende dagen kun je behoorlijk humeurig en zelfs een tikkeltje somber zijn. Je hebt de laatste tijd teveel hooi op je vork genomen en dat breekt je nu op. Wees daarom extra lief voor jezelf deze week. Plan iets leuks of trek jezelf lekker terug om creatief bezig te zijn.