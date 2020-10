"Je raakt uitgeput of je motivatie is compleet verdwenen": jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeeck-Spijkers

12 oktober 2020

08u00 1 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram (21-3 t/m 21-4)

Niets lijkt deze week vanzelf te gaan, Ram. Hoezeer je je best ook doet, er is de nodige weerstand. Gelukkig word je geholpen door vurige planeet Mars en geef je niet zomaar op. Dat is ook de beste manier om deze week te tackelen en soms boek je daardoor alsnog een topresultaat. Blijf dus gefocust op je doel.

Stier (22-4 t/m 21-5)

Vooral aan het begin van de week heb je de wind in de rug, Stier. Wat je ook doet of van plan bent, je krijgt het met gemak voor elkaar. Na woensdag wordt het steeds iets lastiger, ook omdat planeet Mercurius retrograde gaat lopen. Het voordeel is, dat je het dan iets rustiger aan kunt doen.

Tweelingen (22-5 t/m 21-6)

Het is een goede week om te plannen, Tweelingen. Niet zozeer om in actie te komen, maar alvast te bedenken hoe het najaar er voor jou uit zou moeten zien. Dit kan met je job en met privé zaken te maken hebben. Plan vooral dingen waar je blij van wordt en energie van krijgt. En wat uiteraard haalbaar is.

Kreeft (22-6 t/m 23-7)

Net als de Ram, kun je deze week met de nodige issues te maken krijgen. De planeten werken niet bepaald mee en vragen je overal extra je best voor te doen. Dit heeft ook een voordeel. Alleen voor datgene dat echt belangrijk is, zet je je in en daar kun je juist mooie resultaten mee behalen.

Leeuw (24-7 t/m 23-8)

Je hebt deze week zin om in actie te komen, Leeuw. Dat kan met een project te maken hebben, je job of studie. Of het scoren van een nieuwe date! Planeet Mars zorgt voor deze vurige drive. Zolang je niet te impulsief wordt, kan het je veel brengen. Blijf er wel positief over, ook als het niet lukt.

Maagd (24-8 t/m 22-9)

Maak je op voor een drukke, chaotische en hectische week, Maagd. Het wordt alle zeilen bijzetten. Toch brengt het je ook veel. Nieuwe ontmoetingen, verrassende wendingen en mooie successen. Het put je alleen gigantisch uit. Het is een must dat je dit weekend even bijtankt, anders kun je het gewoon niet bijbenen en verwerken allemaal.

Weegschaal (23-9 t/m 22-10)

Ben je deze week jarig, dan ben je niet echt in een verjaardag stemming. Dit kan te maken hebben met de werkdruk waar je momenteel mee te maken hebt, of het feit dat je je verjaardag niet naar wens kunt vieren. Toch word je in het zonnetje gezet, daar mag je op rekenen. Je dierbaren maken er iets tofs van.

Schorpioen (23-10 t/m 22-11)

Het is een goede week om je plannen nog eens een keer onder de loep te nemen, Schorpioen. Kijk waar je echt voor wilt gaan de komende tijd en wat nog even kan wachten. Je kunt toch niet alles tegelijk en met retrograde Mercurius in aantocht, is dat ook niet aan te raden. Richt je op het belangrijkste.

Boogschutter (23-11 t/m 22-12)

Je wilt deze week weer meer dan je aankunt, Boogschutter. En dat gaat je eind deze week flink in de weg zitten. Je raakt uitgeput of je motivatie is compleet verdwenen. Probeer dit te voorkomen, door niet teveel hooi op je vork te nemen. Dat is en blijft je grootste valkuil, dat wordt deze week helaas weer pijnlijk duidelijk.

Steenbok (23-12 t/m 20-1)

Het is goed om niet te snel te zijn deze week. Denk goed na voordat je antwoord geeft of in actie komt. Dat is voor ieders bestwil. Het is deze week echt geen goed plan om overhaast te werk te gaan. Twijfel je, doe dan zeker niets. Wacht af totdat het wel helder voor je is.

Waterman (21-1 t/m 18-2)

Dit wordt een prettige week voor je, Waterman. Je kunt relaxt je ding doen en er is genoeg tijd over voor jezelf, je lief of je hobby’s. Heb je interesse in daten, dan is het een goed moment om daar werk van te maken. Schrijf je in op een online datingsite of volg je intuïtie wanneer je op pad gaat.

Vissen (19-2 t/m 20-3)

Er valt deze week genoeg te doen en te beleven, Vissen. Daar ligt het absoluut niet aan. Je bent echter geen topper als het om planning gaat en daardoor kun je nog wel eens gestrest raken. Go with the flow en ben niet bang om fouten te maken. Meestal lost het zich vanzelf wel weer op.