"Je neemt je job en andere verplichtingen zeer serieus": jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek - Spijkers

10 februari 2020

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

De kans is groot dat er serieuze gesprekken plaatsvinden deze week. Dit kan met je lief zijn, maar ook met een goede vriendin of collega. Het gaat erom dat je eerlijk zegt wat er in je omgaat, zonder aanvallend of tactloos te worden. Wanneer je dat weet op te brengen, los je het probleem op de juiste manier op.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je denkt komende week veel na. Er zijn een aantal issues die spelen en je wilt geen impulsieve acties of beslissingen nemen. Dat is een goed streven, zeker wanneer er andere mensen bij betrokken zijn. Gelukkig heb je planeet Uranus aan je zijde. Deze invloed zorgt ervoor, dat je meerdere goede ideeën krijgt. Volg je intuïtie.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Eindelijk staat je eens een wat rustigere week te wachten, Tweelingen. De ratrace van de afgelopen tijd, heeft zijn tol geëist. Doe jezelf deze week dan ook een groot plezier en zorg voor fun en ontspanning. Spendeer tijd met je lief of vriendinnen of trek jezelf terug op de sofa of in een heerlijk warm bad.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Helaas kunnen er pittige confrontaties ontstaan onder invloed van intense planeet Pluto. Het is belangrijk dat je je niet uit het veld laat slaan. Blijf bij jezelf en spreek je uit. Dat is de juiste manier om hiermee te dealen, zeker wanneer je de issues voorgoed op wilt lossen. Pittig maar zeer essentieel. Je bent krachtiger dan je denkt.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je aandacht gaat deze week vooral uit naar je gezondheid en lifestyle, Leeuw. Zeker wanneer er naar jouw mening wat pondjes af mogen, richt jij hier al je pijlen op. Het is prima om hiermee bezig te zijn, zolang je niet gaat overdrijven. Die valkuil is aanwezig bij jou en dan werkt het allemaal juist averechts.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je neemt je job en andere verplichtingen zeer serieus deze week. Je laat je niet snel afleiden of op een dwaalspoor zetten en dat zorgt voor gedegen en kwalitatief hoogstaand werk. Hoewel dat bewonderenswaardig is, is het wel zaak dat je ook af en toe loslaat en jezelf enige ontspanning toestaat. De boog kan niet altijd gespannen zijn.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

De irritaties tussen jou en je lief kunnen deze week helaas hoog oplopen, Weegschaal. Je bent het niet eens met wat hij zegt of doet en voor je gevoel wordt je ook nog eens diep gekwetst. Bespreek dit liever niet met anderen, ga het gesprek aan met je lief. Dat is de enige manier om dit correct op te lossen.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je bent deze week nog scherpzinniger dan anders, Schorpioen. Met je eigen planeet Pluto aan je zijde, laat je je echt niets wijsmaken. Zeker wanneer je aanvoelt wanneer iets niet klopt. Je vraagt door of blijft onderzoeken tot de onderste steen boven is. Daar maak je misschien geen vrienden mee, maar zo komt de waarheid wel boven tafel.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je hebt behoefte aan fysieke beweging deze week, Boogschutter. De kans is groot dat je sportief bent aangelegd en dan is de keus om (intensief) te gaan sporten voor de hand liggend. Dit is een prima streven, zolang je voor een goede warming-up zorgt. Planeet Mars staat je teken en kan namelijk wel eens zorgen voor een blessure.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Het is goed om je financiën eens goed onder de loep te nemen, Steenbok. Niet dat er direct problemen zijn, maar je kunt er op een verstandigere manier mee omgaan. Doe jezelf een plezier en steek er gewoon eens wat tijd in. Wellicht levert het je nog een tof extraatje op en kun je iets moois shoppen.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Zeker wanneer je deze week jarig bent, wordt je lekker in het zonnetje gezet. Door je lief, familie of collega’s. Je staat niet graag op de voorgrond, maar stiekem vind je het toch wel leuk. Voor de rest staat je een relaxte week te wachten, je krijgt de ruimte om te doen waar je zelf zin in hebt.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Vooral wanneer je met vrienden of collega’s afspreekt, wordt het een toffe week. Er valt veel te vertellen en te lachen en dat maakt het net even wat gezelliger. Toch gaat dat niet ten koste van je job of studie. Je weet dat komende week uitstekend te managen. Alles is prima in balans en dat is fijn.