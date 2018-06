"Je moet je gedragen zoals in de kerk." De etiquettegids voor een saunabezoek Liesbeth De Corte

30 juni 2018

10u00 0 Vrije tijd Staat er dit weekend een bezoek aan een wellness op de planning? Heerlijk ontspannen, zonder iets aan je hoofd - en om je lijf. Daarom neem je best deze etiquettegids in acht.

Mensen die al vaker een bezoek aan een sauna hebben gebrachten, weten dat het er niet zo uitziet als bij de relaxte vrouw op de bovenstaande foto. Neen. In realiteit zit je vaak in adams- of evakostuum te puffen, terwijl je omringd wordt door heel wat andere mensen. Begin je al spontaan de pleuris te zweten, maar meer door zenuwen dan bij het idee van de hitte? Dat treft, want nieuwssite Nu.nl heeft uitgezocht hoe een saunaganger zich best gedraagt.

Etiquette-expert Anne-Marie van Leggelo valt meteen met de deur in huis. "Iedereen is naakt en dus kwetsbaard. Over het algemeen geldt: behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden." Klinkt logisch, maar wat wil dat exact zeggen?

Rustig en beleefd

Heb je een fijn plekje gevonden? Zet je dan niet wijdbeens neer. "Niemand zit erop te wachten om naar het klokkenspel van een ander te kijken", zegt Van Leggelo nogal direct. "Je mag best naar elkaar kijken, maar ga niet langer dan 2 seconden zitten staren."

Dat komt zowat overeen met wat we lezen op de toeristische site Visit Finland, het saunaland bij uitstek. "Een sauna heeft niets te maken met seks", zo staat erook. "Het is een plaats om zowel fysiek als mentaal tot rust te komen. Velen zouden zeggen dat jij je moet gedragen zoals in de kerk, en je moet je vooral ontspannen natuurlijk."

Iedereen heeft ook een comfortzone. Zeker in een sauna is iedereen gesteld op z'n personal bubble, dus gun iedereen ook de ruimte. Van Leggelo raadt aan om altijd een halve meter afstand te houden. "Ga niet te dicht bij iemand anders zitten. Lichamelijk contact is uit den boze. En zorg dat je te allen tijde op je handdoek zit of ligt. Zo voorkom je dat jouw zweet over een ander druppelt." Het gedacht alleen al, brrr.

"Oh hallo!"

Het is de grote nachtmerrie van vele saunabezoekers: plots een bekende tegenkomen. Je dokter, buurvrouw, die ene jongen waar je tijdens je middelbaar een enorme crush op had, of je baas. De verleiding om die persoon te negeren, zal ongetwijfeld groot zijn. Toch doe je dit beter niet. "Je moet niet een heel gesprek beginnen, maar je kan elkaar perfect groeten met een knikje", meent de etiquette-expert. En dan daarna kan je subtiel de andere kant oprennen.

Ook bij onbekenden is het oppassen geblazen. Stel: je komt een knappe kerel of vrouw tegen. Op straat zou je ongetwijfeld de flirtkoning(in) in jezelf naar boven halen, maar in een sauna kan dit wel eens heel gênante taferelen opleveren. Of zie je iemand lopen met een prachtig kapsel? In het normale leven zou je die voorbijganger trakteren op een compliment en polsen waar die naar de kapper gaat. In de wellness is dat niet zo'n goed idee. "Complimenten zijn altijd leuk, maar niet in de sauna", zegt Van Leggelo daarover.

Het belang van de badjas

De laatste tip is er eentje van ondergetekende. Tijdens een bezoek aan een wellness met mijn moeder gingen we een hapje eten in het restaurant. Onze mond viel dan ook open toen een poedelnaakte man vlakbij ons aan tafel schoof. Hij was niet echt gezegend met het lichaam van een atleet, maar ook daarnaast was het niet bepaald een smakelijk zicht. Hou in de andere ruimtes daarom altijd, we herhalen: altijd, je badjas aan.