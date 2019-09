“Je kunt last hebben van wisselende stemmingen”: jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek-Spijkers

23 september 2019

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Er kunnen deze week ontwikkelingen of issues zijn binnen je gezin of familiekring en dat eist al je aandacht op. Je moet misschien voor iemand zorgen en daar zal je tijd voor vrij moeten maken. Ook al wordt alleen je hulp ingeschakeld, het kost tijd. Daarbij komt je werk of tijd voor jezelf in het gedrang. Houd hier rekening mee.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je bent deze week behoorlijk eigenwijs, Stier. Je wilt koste wat kost je mening geven en je principes overbrengen. Vraag jezelf af wat je er in dit geval mee bereikt. Laat het liever varen wanneer je er uiteindelijk niets mee wint. Wel ben je in staat snel beslissingen te nemen en dat brengt je verder.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Plannen verlopen deze week niet altijd zoals gehoopt. Daar kun je maar beter op voorbereid zijn, anders wordt het een teleurstelling. Probeer de voordelen ervan in te zien. Wellicht houd je nu meer tijd over voor jezelf of iets beters. Zie het niet meteen als een tegenvaller, want de kans is groot dat dit niet het geval is.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Het is belangrijk dat je deze week ook af en toe voor jezelf kiest. Je hebt weer de neiging voor iedereen klaar te staan en je blijft het lastig vinden om nee te zeggen. Luister naar de signalen van je lichaam en zorg goed voor jezelf. Dat is echt niet erg en er is meer begrip voor dan je denkt.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Dit is een goede week om na te denken en voor zelfreflectie. Kijk eens naar je leven, je job, relaties en vriendschappen. Is alles nog naar wens? Zo niet, dan kun je bedenken hoe je dit aan kunt passen en veranderen. Je hebt meer zelf in de hand dan je denkt, als je maar weet wat je doelen zijn.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je gezondheid kan deze week een issue zijn, Maagd. Misschien loop je een griepje of verkoudheid op of daalt je energielevel gigantisch. Wat het ook is, negeer het niet. Ben lief voor jezelf en geef jezelf de zorg die je nodig hebt. Zeg zo nodig afspraken af of verzet ze. Nu ga jij een keertje voor.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Dit wordt vooral een gezellige week, Weegschaal. Of je nu je verjaardag viert of niet, je hebt toffe en inspirerende gesprekken en je ontmoet nieuwe mensen. Feestjes zijn top en je bent meestal tot de late uurtjes van de partij. Zorg wel voor de broodnodige rust en me-time, ook jij moet af en toe even bijtanken.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je bent deze week veel met de toekomst bezig, Schorpioen. Een goed moment om een planning voor het najaar te maken of alvast een vakantie te boeken. Blijf wel reëel en neem niet teveel hooi op je vork. In je enthousiasme heb je de neiging om je weken vol te proppen en dat is niet verstandig of haalbaar.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je hebt de neiging om iets te hard van stapel te lopen, Boogschutter. Of je nu aan het solliciteren of aan het daten bent. Je geduld is ver te zoeken en je wilt meteen tot actie komen. Voor de lange termijn is dit geen goede strategie. Probeer af en toe even stil te staan bij je beslissingen.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Dit is een goede week om een serieus gesprek met je lief te hebben, Steenbok. Zeker wanneer er issues zijn tussen jullie. Maak tijd voor elkaar en laat je gevoelens de vrije loop. Dat is de enige manier om weer dichter bij elkaar te komen en te ontdekken welke gevoelens er nog zitten. Ben eerlijk naar elkaar toe.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Er komt een toffe nieuwe kans of uitdaging op je pad deze week! Let dus goed op en twijfel er niet te lang over. Voelt het goed en ben je meteen enthousiast, dan is het absoluut iets voor jou. Ga je er teveel over nadenken, dan laat je het misschien aan je voorbij gaan en dat zou jammer zijn.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je kunt deze week last hebben van wisselende stemmingen. Het ene moment ben je happy, het andere verdrietig. Het is goed om eens stil te staan bij wat er momenteel in je leven plaatsvindt, dat verklaart het wellicht. Of schrijf je gevoelens en gedachten op in een dagboek, dan krijg je ook meer inzicht in jezelf.