"Je kunt een ietwat sombere kijk op je leven hebben momenteel": jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek-Spijkers

18 november 2019

07u56 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je hebt deze week de positieve invloed van planeet Jupiter aan je zijde en dat maakt je gemotiveerd, actief en optimistisch. Handig wanneer je lastige taken of gesprekken op het programma hebt staan of gewoon veel te doen hebt. Het ontbreekt je in ieder geval niet aan energie. De kans op succes is in ieder geval groot.

Stier 22-4 t/m 21-5

De week verloopt vrij rustig voor je, Stier. Zeker wanneer je het vergelijkt met de afgelopen weken, dan is dit peanuts. Dit geeft je de kans om tijd aan jezelf te besteden. Zorg dat je aan je broodnodige rust toekomt, een keer lekker gaat shoppen of uiteten. Gewoon iets tofs waar jij jezelf eens mee kunt verwennen.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je zit nog steeds niet top in je vel en hoe zeer je ook je best doet om genoeg te rusten en aan je weerstand te werken, wil het maar niet vlotten. Stop gewoon met zo hard je best doen. Lief zijn voor jezelf en accepteren dat het nu even niet anders is, werkt veel beter voor je.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

De kans is groot dat er deze week niet zoveel voor je op het programma staat, Kreeft. Dat is eigenlijk goed nieuws. Nu kun je eindelijk lekker vaak thuis zijn of dingen doen waar je happy van wordt. Gun jezelf die tijd dan ook. Het wordt vanzelf wel weer een keer druk, hectisch of chaotisch.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Net als de Ram staat je een zeer positieve week te wachten, aangezien je hulp krijgt van planeet Jupiter. Wil je meer sporten of juist solliciteren, dan is dit een perfecte week daarvoor. Je hebt genoeg zelfvertrouwen en energie om er een succes van te maken, dus wat je doel ook is, ga er voor!

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je kunt een ietwat sombere kijk op je leven hebben momenteel. Ook al is er niet echt iets aan de hand. Zelf weet je misschien ook niet waarom je je zo voelt. Het is niet erg om een keer in een dipje te zitten, zolang je er niet alleen mee blijft rondlopen. Deel je gevoelens, dat lucht op.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Voor je gevoel heb je deze week de wind in de rug en ergens is dat ook zo! Met planeet Jupiter aan je zijde, zit het eigenlijk allemaal wel mee. Je job verloopt vlotjes, thuis gaat alles lekker door en je voelt je goed in je Weegschalenvel zitten. Het is goed om hier gebruik van te maken de komende dagen.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Nog steeds ben je druk bezig, maar het wordt wel een stuk minder hectisch deze week. Dat stelt je in staat om in je eigen tempo je job te doen, zonder er gestrest van te raken. Daardoor krijg je veel af en heb je tegen het weekend een voldaan gevoel. Zorg dat je dit weekend tijd vrij maakt voor jezelf.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Vooral op sociaal vlak staat je een topweek te wachten, Boogschutter. Je ontmoet toffe nieuwe mensen of je hebt inspirerende gesprekken tijdens een borrel of feestje. Ben je nog single, dan is de kans groot dat er een spannende ontmoeting plaats vindt. Zorg dus dat je look up-to-date is, je weet nooit wanneer je hem tegenkomt!

Steenbok 23-12 t/m 20-1

De week is goed gevuld, maar niet zodanig dat je jezelf voorbij loopt. Dat is mooi, op die manier weet je ook tijd voor jezelf, je lief en je hobby’s over te houden. Voel je de behoefte om te gaan sporten of meer te gaan bewegen, geef daar dan zeker aan toe. De planeten zorgen ervoor dat je het volhoudt.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je bent deze week zeer positief gestemd, Waterman. Zelfs wanneer het druk is op je werk of het even niet zo lekker loopt tussen jou en je lief. Je kunt het gemakkelijk van je af laten glijden en het zien voor wat het werkelijk is. Dat maakt het een zeer relaxte week, waarin je je alles behalve druk maakt.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je gezondheid mag deze week wat extra aandacht hebben, Vissen. Zeker wanneer het een drukke week is en je veel voor anderen klaar staat. Je hebt dan de neiging om jezelf op te offeren en over je grenzen heen te gaan en daar word je juist ziek van. Probeer dat te voorkomen door beter voor jezelf te zorgen.