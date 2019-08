“Je krijgt deze week de kans om issues tussen jou en je lief uit te praten”: jouw horoscoop voor deze week Esther van Heerebeek-Spijkers

05 augustus 2019

08u00 6 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je bent veel meer in de stemming voor fun en genot, dan voor werk of andere verplichtingen. Het zou dan ook fijn zijn wanneer je nu vakantie hebt. Is dat niet het geval, probeer dan in je vrije uurtjes iets tofs te doen. Op het terras zitten met vriendinnen of een dagje weg met je lief in het weekend.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je krijgt deze week de kans om issues tussen jou en je lief uit te praten. Grijp die kans, want dan kunnen jullie weer verder. Nu blijft er steeds iets tussen jullie hangen wat de pret bederft. Ben je nog single en heb je een date, dan kan die helaas ietwat tegenvallen. Hij is niet wat je ervan had gehoopt.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Beperk sportieve activiteiten deze week tot het minimum, Tweelingen. Je kunt veel beter relaxen en lekker luieren. Op die manier laad je je batterij weer op en verlies je geen onnodige energie. Breng tijd met je lief door, dat is namelijk hard nodig. Onbedoeld zijn jullie een beetje uit elkaar gegroeid en dat kun je nu weer goedmaken.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Helaas laat je budget deze week iets te wensen over, Kreeft. Best lastig wanneer je op vakantie bent. Probeer dingen te doen die geen extra geld kosten, zoals lekker op het strand liggen of genieten in je eigen tuin. Dan wordt het alsnog een heerlijke week, waarin je niets tekort komt. Je bent overigens graag thuis nu.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Op vakantie of niet, aan aandacht geen gebrek deze week! Ben je jarig, dan weet iedereen je te vinden. Thuis, op de camping, in je hotel of via je mobiel. Je voelt je in ieder geval ontzettend in het zonnetje gezet. Geef je een feestje, dan hoef je absoluut niet bang te zijn dat het niet gezellig wordt.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Zorg dat je het rustig aan doet wanneer je op vakantie bent. Plan je dagen niet te vol met allerlei activiteiten of culturele uitjes. Je break is namelijk bedoeld om meer tot rust te komen. Ben je aan het werk, dan is het eveneens niet de bedoeling dat je jezelf overwerkt. Take it easy.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Ben je (weer) aan het werk, dan ligt er komende week veel werk op je bordje en daar word je niet bepaald vrolijk van. Je bent nog volledig in de vakantiestemming en niet toe aan een hoge werkdruk. Doe wat je kunt in je eigen tempo en zorg dat je in je vrije tijd chillt en relaxt.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Chillen en relaxen kost je deze week veel moeite, Schorpioen. Zelfs wanneer je op vakantie bent. Je bent veel liever bezig. Met sporten of andere activiteiten. Je lief is het hier niet altijd mee eens, maar met een beetje onderhandelen, weten jullie wel een compromis te vinden. Dan is uiteindelijk iedereen happy. Houd wel je budget in de gaten.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je zit deze week lekker in je vel, Boogschutter. Je barst van de energie en mocht je een blessure of infectie opgelopen hebben, dan genees je daar nu gelukkig snel van. Het is een goede week om sportief bezig te zijn of dingen te ondernemen. Plan dus iets tofs voor jezelf of samen met je lief.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je bent deze week prima in staat om je aan te passen. Ben je op vakantie, dan zet je jezelf in de relaxmodus. Wil je lief iets specifieks gaan doen, dan ga je zonder gedoe mee. Ben je aan het werk, dan stort je je daar gewoon op. Wat deze week ook op de planning staat, je gaat het aan.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Het is belangrijk dat je deze week op je uitgaven let, anders gaat het mis. Planeet Venus belooft financiële ongemakken wanneer je buiten je boekje gaat. Dit kan discussies opleveren tussen jou en je lief, zeker wanneer hij het allemaal anders ziet. Toch is er weinig aan de hand wanneer je gewoon verstandig met je geld omgaat.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Ben je op vakantie, dan wil je daar nog zoveel zien en doen, maar waarschijnlijk ontbreekt het je aan tijd daarvoor. Prop liever niet teveel activiteiten in een dag, want dat werkt averechts. Kies liever een paar dingen uit die je echt niet wil missen en ga daarvoor. Dan heb je de meest optimale keuze gemaakt.