“Je kan verschillende relaties hebben met dezelfde persoon”: Ester Perel in NINA Margo Verhasselt

14 februari 2020

15u03 0 Vrije tijd Haar boeken Erotische intelligentie en Liefde in verhouding zijn wereldwijde bestsellers. Haar TED-talks werden meer dan 15 miljoen keer bekeken. Vandaag is Esther Perel een autoriteit in liefdeszaken en niet meer weg te denken uit de internationale media. En dat voor een meisje uit Antwerpen. NINA sprak haar in Amsterdam over haar faam, haar jeugd als kind van Holocaust-overlevenden, en natuurlijk: het huwelijk, seks en relaties.

Dat ze een controversiële therapeute is. Of op zijn minst onorthodox. Ze werd beroemd met haar onderzoek naar onze behoefte aan veiligheid en ons verlangen naar passie. Vooral haar uitspraken rond ontrouw deden veel stof opwaaien. Een greep: ‘De seksualiteit van je partner behoort je niet toe’ en ‘Ontrouw is niet op zoek gaan naar een andere partner, maar op zoek gaan naar een andere versie van jezelf.’ Ook over relaties schudde ze de wereld wakker met haar eigenzinnige kijk: ‘Vroeger scheidde je omdat je ongelukkig was. Vandaag scheiden we omdat we denken dat we gelukkiger kunnen zijn.’ Niet te verwonderen dus dat miljoenen mensen haar een inspiratiebron noemen, hun kompas in de liefde. Veel meer nog sinds ze in 2017 met haar podcasts begon. Baanbrekend, want in Where Should We Begin doet Esther Perel wat niemand haar ooit voorgedaan heeft: ze neemt het publiek mee naar de therapiekamer, waar ze praat met stellen die vastzitten in hun relatie. Ook al ben je een vlieg op de muur van de interne keuken van anderen, je eigen leven is nooit ver weg.

