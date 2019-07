“Je hunkert naar wat meer seks in je leven”: jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek-Spijkers

01 juli 2019

07u54 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Het wordt een beetje een gekke week voor je, Ram. Het lijkt druk te worden, maar uiteindelijk valt dat wel mee. Afspraken worden verzet of afgezegd, waardoor je meer tijd voor jezelf over houdt. Niet alles verloopt volgens plan, maar in dit geval hoeft dat niet slecht voor je uit te pakken. Laat het gewoon maar over je heenkomen.

Stier 22-4 t/m 21-5

Ga je binnenkort op vakantie, dan wil je graag nog alles afmaken op je werk en dat zorgt voor een rusteloos gevoel. Ben je voorlopig nog niet aan je vakantie toe, dan voel je je ook onrustig. Dat effect heeft grillige planeet Uranus op je. Dit kun je het beste tackelen door op flexibele wijze je ding te doen.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Voor je relatie en seksleven wordt dit een topweek, Tweelingen. Dat kan ook niet anders met liefdesplaneet Venus in je teken! Of je nu een vaste lief hebt of niet, je wordt bedolven onder de aandacht en tussen de lakens kom je niets tekort. Het is dus een kwestie van intens genieten, zolang deze mooie invloed duurt.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je bent deze week volledig in balans en dat is best uniek. Je gedachten en gevoelens liggen op één lijn en dat maakt de week een stuk gemakkelijker voor je. Je hoeft niet te twijfelen en je weet precies wat je wilt. Doe deze week je ding en boek positieve resultaten, want dat is het mooie gevolg hiervan.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je hunkert naar wat meer seks in je leven. Heb je een vaste lief, dan is dat waarschijnlijk niet zo’n groot probleem. Als single Leeuw is het een iets grotere uitdaging. Gelukkig krijg je hulp van planeten Mercurius en Mars. Je bent nu moedig genoeg om een aantrekkelijke man af te stappen en een praatje te maken.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Zonder dat je het in de gaten hebt, loop je deze week ontzettend op je tenen. Je wordt door je perfectionisme gedreven. Overal wil je het goed doen en dat gaat ten koste van jezelf en je energielevel. Een tikkeltje minder mag ook wel, dan is het nog steeds goed genoeg. Probeer dat in te zien.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je hebt deze week weinig geduld, Weegschaal. Collega’s reageren niet snel genoeg op je vraag of je lief doet te lang over het geven van een antwoord naar je zin. Je humeur lijdt hieronder, wat je regelmatig chagrijnig maakt. Zorg voor afleiding en wat meer tijd voor jezelf, dan kun je veel beter met dit soort issues dealen.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Vakantie of niet, erg druk wordt het deze week niet. Dat stelt je in staat om leuke dingen te doen, zoals op een terrasje zitten, naar het strand gaan of in je tuin borrelen met vrienden. Maak daar tijd voor, want niet iedere week krijg je deze gelegenheid. Houd je van spa’s, dan kun je daar een dagje naartoe gaan.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Twijfel je over een aankoop of luxe uitgave? Dan kun je dat nu gerust doen. Met planeet Jupiter nog steeds in jouw teken, is je banksaldo rijkelijk gevuld. Je kunt je gerust een uitspatting permitteren. Zorg wel dat je niet teveel afspraken maakt, want dat gaat ten koste van je energielevel. Neem af en toe tijd om bij te tanken.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Net als de Schorpioen staat jou een relaxte week te wachten, terwijl je dat niet echt verwacht. Denk niet teveel na over hoe dat kan, maar geniet er juist van! Ga met je lief een dagje weg of neem een vriendin mee uit lunchen. Doe deze week de dingen waar je normaal gesproken geen tijd voor hebt.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Tussen jou en je lief kan het er deze week onstuimig aan toe gaan, Waterman. Regelmatig vallen er woorden tussen jullie en dat maakt de sfeer er niet beter op. Neem de tijd om rustig met elkaar in gesprek te gaan. Doe je dat niet, dan blijft dit maar door sudderen en dat is absoluut niet nodig.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Heb je nog geen vakantie, dan zijn je gedachten wel reeds vertrokken! Het kost je ontzettend veel moeite om bij de les te blijven of je te focussen op je project of taak. Met je gedachten dwaal je steeds weer af. Toch is het belangrijk dat je je bij elkaar raapt, anders moet je volgende week allerlei fouten ongedaan maken.