“Je hebt zin om lekker creatief bezig te zijn”: jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek-Spijkers

21 oktober 2019

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Er staat je een redelijk relaxte week te wachten, Ram. Niet dat je niets te doen hebt, maar er blijft absoluut tijd over voor jezelf en toffe dingen. Plan een romantisch uitje met je lief of ga een dagje naar de sauna met een vriendin. Waar je ook behoefte aan hebt, je hebt er deze week de tijd voor.

Stier 22-4 t/m 21-5

Het ontbreekt je deze week niet aan ideeën en inspiratie, daar zorgt planeet Uranus wel voor. Zelfs wanneer je tegen issues of problemen aanloopt, weet je het in no time op te lossen. Je laat je niet zo snel in een hoek duwen. Overal heb je wel een idee over of oplossing voor. Dat is super handig.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Net als de Ram, staat je een rustige week te wachten. Zeker wanneer je het vergelijkt met de afgelopen periode! Nu kun je puntjes op de i gaan zetten en projecten afronden waar je eerder niet aan toe was gekomen en dat geeft je vooral mentaal een boel rust. Plan ook eens iets tofs voor jezelf, puur als beloning.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je hebt zin om je look of interieur te veranderen. Je weet echter nog niet precies hoe. Het is daarom goed om deze week inspiratie en ideeën op te doen. Voor het kopen van nieuwe items of een bezoek aan de kapper is het nog net even te vroeg. Daar kun je beter nog even mee wachten.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je kunt ontzettend rusteloos zijn deze week en dat heeft helaas ook effect op je humeur. Vooral wanneer je geen uitlaatklep hiervoor vindt. Het is een goed plan om te gaan sporten of bewegen, zodat je de onrust kwijt kunt en praat met je lief of een goede vriendin over je problemen. Dat lucht eveneens lekker op.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je hebt zin om lekker creatief bezig te zijn. Voor je werk, maar het kan ook puur hobbymatig zijn. Onder invloed van inspirerende planeet Uranus, verras je jezelf. Het ene na het andere toffe idee passeert de revue. Schrijf het op wanneer je er niet meteen iets mee gaat doen. Het zou zonde zijn goede ideeën te laten varen.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Met planeet Mars in je teken, ben je zeer gemotiveerd. Welk doel je deze week ook wilt behalen, je gaat ervoor. Je blijft niet hangen in getwijfel en dat is mooi. Ben je sportief aangelegd, dan wil je graag wat meer bewegen of naar de sportschool gaan. Voor je gezondheid en energielevel is dit een top idee.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Ben je nog single en heb je deze week een date, dan heb je waarschijnlijk hoge verwachtingen. Daar gaat het al mis, hij kan daar absoluut niet aan voldoen. Probeer iets realistischer te zijn, daar geef je hem tenminste een kans mee. Heb je een lief, dan kunnen er af en toe fikse irritaties rijzen. Praat er over.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je denkt komende week meer na, dan dat je in actie komt. In gedachten doe je van alles, in de werkelijkheid niet. Probeer je daar iets meer bewust van te zijn. Dan kun je daar iets aan doen. Financieel zit het mee. Je hebt momenteel genoeg te besteden om iets leuks te gaan doen of te kopen.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Dit kan een onrustige week voor je worden, Steenbok. Je probeert alles angstvallig onder controle te houden, maar dat lukt niet altijd. Eis dat ook niet van jezelf, want dan leg je de late veel te hoog. Goed is ook goed genoeg, dat mag je komende dagen wat vaker tegen jezelf zeggen. Dan wordt het allemaal een tikkeltje minder zwaar.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Net als de Leeuw, kun je behoorlijk onrustig zijn komende week. Het is belangrijk dat je niet impulsief bent. Maak geen belangrijke keuzes en neem geen essentiële beslissingen. Vermijd onnodige aankopen en doe liever niets ondoordachts. Je kunt veel beter een manier vinden om je onrust kwijt te raken. Door te sporten bijvoorbeeld of door afleiding te zoeken.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Dit kan best wel eens een verrassende week voor je worden, Vissen! Ook al loopt niet alles volgens plan, het wordt er zeker niet slechter door. Sta open voor onverwachte gebeurtenissen en ontmoetingen, het zal je week absoluut verrijken. Door teveel vast te houden aan je planning, blokkeer je juist de boel en dat zou echt jammer zijn.