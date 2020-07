"Je hebt veel energie en zin om dingen te ondernemen": jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek - Spijkers

20 juli 2020

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Vooral je financiën kunnen deze week onder druk komen te staan. Het is goed om even pas op de plaats te maken en je geldzaken goed voor jezelf op een rijtje te zetten. Wanneer je hierin inzicht hebt, weet je precies wat je te besteden hebt en kom je ook niet voor vervelende verrassingen te staan.

Stier 22-4 t/m 21-5

Heb je deze week vakantie, dan kun je je job niet zo goed loslaten. Ook relaxen valt niet mee. Geef jezelf enkele dagen om jezelf in de zenmodus te brengen, dan gaat het daarna vanzelf. Ben je wel nog aan het werk, dan gaat je dat prima af. Je weet jezelf op een positieve wijze bezig te houden.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Wat financiën betreft loopt het nu lekker, Tweelingen. Je hebt in ieder geval genoeg te besteden om aan toffe dingen uit te geven. Lekker uiteten, shoppen of iets duurs wat je al tijden op je verlanglijstje hebt staan. Heb je een relatie, dan hebben jullie het deze week superfijn samen. Je bent zeer romantisch ingesteld.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Heb je nog geen zomervakantie, dan heb je het moeilijk met je job. Je voelt een enorme druk en verantwoordelijkheid op je schouders rusten, waar je niet goed mee weet te dealen. Vraag jezelf af of dit echt zo is of dat je dat van jezelf verlangt. De kans is groot dat het laatste het geval is.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Er staat je een fijne week te wachten, Leeuw. Zeker wanneer je deze week echt jarig bent. Reken op een toffe verjaardag die volledig naar wens verloopt. Daarbij mag je op een bijzondere verrassing rekenen waar je superblij mee bent. Je wordt in ieder geval goed verwend. Vakantie of niet, de week verloopt op alle fronten prettig.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Met planeet Saturnus aan je zijde krijg je deze week veel voor elkaar. Zeker wanneer je nog volop aan het werk bent of thuis de nodige klusjes hebt liggen. Het kost je nu weinig moeite, waardoor je extra veel gedaan krijgt. Wat geld betreft, mag je op een mooi extraatje rekenen. Verwen jezelf daar eens mee.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je kunt deze week geen ijzer met handen breken, Weegschaal. Dat is goed om in je achterhoofd te houden. Ga je pushen of dingen forceren, dan maak je het alleen maar erger. Of het nu om een relatie, job of vriendschap gaat, laat het even los en heb vertrouwen dat het uiteindelijk op z’n plek valt.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Voor jou lijkt het deze week onmogelijk om te relaxen of überhaupt stil te zitten, Schorpioen! Dit is vooral lastig wanneer je vakantie hebt. Ben je nog aan het werk, dan is dit juist een plus. Heb je wel vakantie, ga dan iets actiefs doen, dan sla je twee vliegen in één klap: via activiteit tot ontspanning komen.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

De verveling kan deze week toeslaan, Boogschutter! Normaal gesproken heb je altijd wel plannen of doelen voor ogen, maar deze week niet en daar weet je je niet goed raad mee. Geef je over aan niets doen, dat kan ook weleens lekker zijn. Je hoeft niet altijd iets te doen of te ondernemen om een toffe tijd te hebben.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Hoewel je nog het nodige te doen hebt, voelt het voor jou niet als druk deze week. Dit stelt je in staat om in je vrije uren iets gezelligs te gaan doen, daar heb je nog voldoende goesting voor. Dit is tevens een prima week om met je lief of vriendinnen af te spreken. Maak daar extra tijd voor vrij.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Net als de Boogschutter kun je een beetje verveeld raken deze week, Waterman. Toch heb jij hier iets minder moeite mee, je weet wel iets te bedenken om te doen en anders kun je je er wel aan overgeven. Ben je aan het werk, dan wordt dit een rustige week. Je hoeft in ieder geval niet hard te werken.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je hebt veel energie deze week en zin om dingen te ondernemen, Vissen. Daar zorgt planeet Saturnus voor. Let wel op dat je niet overdrijft en ook tijd voor relaxmomenten inbouwt. Dan blijft het leuk en kun je ook echt genieten van alles. Financieel zit het mee, je kunt je echt wel iets extra’s permitteren.