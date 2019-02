“Je hebt deze week zin om veranderingen in je leven aan te brengen”: jouw horoscoop voor de week van 11 tot en met 17 februari Esther van Heerebeek-Spijkers

11 februari 2019

07u44 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Het is raadzaam om je weerstand en gezondheid in de gaten te houden deze week. De kans dat je een virus, verkoudheid of zelfs blessure oploopt, is helaas groot. Zorg voor het sporten voor een goede warming up en daarna voor voldoende rust. Eet gevarieerd en drink veel water. Dan kom je de week wel door.

Stier 22-4 t/m 21-5

Thuis komen deze week de muren op je af. Je bent veel liever op pad, bij vriendinnen of familie of zelfs op je werk! Dit maakt je een tikkeltje onrustig en dat is niet hoe je normaal gesproken bent. Door een kleine aanpassing in huis of een goed gesprek met je lief is het wellicht zo opgelost.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je hebt deze week zin om iets aan je look of interieur te veranderen. Ideeën heb je genoeg. De juiste keuze maken is een stuk lastiger. Blijf bij je eigen smaak. Laat je niet beïnvloeden door een vriendin of verkoopster. Dan krijg je spijt. Hoe overtuigend ze ook kan zijn. Vaak is je eerste ingeving de beste.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je kunt deze week een beetje somber gestemd zijn, Kreeft. En dat terwijl er momenteel niet echt iets aan de hand is. Je bent snel emotioneel of verdrietig. Blijf er niet alleen mee rondlopen. Praat erover met je lief of een goede vriendin. Dit heeft met het verleden te maken. Iets heb je nog niet verwerkt.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Jij en je lief zitten deze week niet bepaald op dezelfde golflengte. Jullie voelen elkaar niet aan en dat zorgt voor frictie. Je bent te trots om toe te geven of water bij de wijn te doen en dat maakt het er niet beter op. Maak het gewoon wat luchtiger allemaal. Dan is het in no time opgelost.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Dit is een goede week om aan jezelf te werken, Maagd. Middels therapie of een diepgaand gesprek met je lief of een goede vriendin. Het helpt je meer inzicht te krijgen in jezelf of een lastige situatie. Durf eerlijk te zijn. Vooral naar jezelf toe. Des te eerder zie je wat je te doen staat.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je job vergt momenteel veel van je, Weegschaal. En daar kun je niet altijd even goed mee dealen. Zeker wanneer je het er met niemand over hebt. Daar zit juist de oplossing in. Deel het met een collega of lucht je hart bij een goede vriendin. Daardoor schep je ruimte voor jezelf en zie je vanzelf weer mogelijkheden.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Dit is een goede week om af te spreken met vrienden of collega’s. Ga samen een hapje eten of een dagje weg. De gesprekken die je hebt, zijn verhelderend en inzicht gevend. Ze helpen je vooruit. En daarnaast wordt het ook nog super gezellig! Dus maak hier tijd voor vrij. Het leven bestaat uit meer dan alleen maar werken.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je hebt deze week zin om veranderingen in je leven aan te brengen. Niets drastisch, maar kleine dingen die het dagelijks leven net even anders maken. Zoals een fris nieuw kapsel of hippere accessoires voor in huis. Ga lekker shoppen. Alleen of juist met een vriendin. Aan inspiratie en smaak ontbreekt het in ieder geval niet.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Wanneer je deze week tijd doorbrengt met familie of vriendinnen, dan is dat zeer prettig. Jullie hebben goede en zinvolle gesprekken, waar je inspiratie uit haalt. Je voelt je gesteund en gehoord. Wat je weer een heel fijn gevoel geeft. Dus mocht je nog niets afgesproken hebben, doe het alsnog. Het is nu echt de moeite waard.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Vooral je relatie bevindt zich in positief vaarwater deze week. Je hebt het gezellig met je lief, maar ook tussen de lakens gebeurt er weer wat. Jullie groeien weer helemaal naar elkaar toe. Verder ben je deze week graag thuis. Op stap gaan of naar een feestje of evenement, hoeft voor jou nu niet zo nodig.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Dit is een goede week om samen met vriendinnen te zijn, Vissen. Of met collega’s waar je goed mee kunt praten. Door met ze te praten over je problemen, kom je tot oplossingen en nieuwe inzichten. Het is dus belangrijk om hier tijd voor vrij te maken. Daarbij lucht het ook eens lekker op om over je issues te praten.

