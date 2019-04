“Je hebt deze week de neiging om jezelf suf te piekeren”: dit is jouw horoscoop voor deze week Esther van Heerebeek-Spijkers

01 april 2019

07u46 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Dit is een goede week om het wat rustiger aan te doen, Ram. Om na te denken en te bezinnen. Doe aan yoga, meditatie of iets anders waar je van ontspant. Het kan zijn dat je dromen deze week intenser zijn. Schrijf ze op. Er zit een boodschap in verborgen. Het is een perfecte week om tot jezelf te komen.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je hebt deze week de neiging om jezelf suf te piekeren. Helaas schiet je daar totaal niks mee op. Je kunt er veel beter over praten met je lief, een goede vriend(in) of collega. Dat werpt namelijk nieuw ligt op de kwestie en kan je helpen een oplossing te vinden. Het lucht in ieder geval op!

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Dit kan een hectische week voor je worden, Tweelingen. En je hebt het gevoel de controle kwijt te zijn. Een gevoel dat je niet vaak hebt. Het is belangrijk dat je zelf het heft in eigen hand neemt. Je eigen agenda bepaalt. Laat het niet door anderen overnemen, want dat is precies waar je zo onrustig van wordt.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je staat deze week voor een belangrijke keuze of beslissing, Kreeft. En je gevoel en verstand zijn het totaal niet eens met elkaar. Dat maakt het super lastig om hiermee te dealen. Neem de tijd. Praat er met iemand over of schrijf je gedachten op papier. Dan kom je uiteindelijk echt wel tot de juiste conclusie.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Ben je nog single, dan kun je deze week in de ban raken van een lover. Hij intrigeert je. Vooral omdat hij een type is waar je normaal gesproken niet op zou vallen. Laat dat een romance of fling niet in de weg staan. Ga het avontuur(tje) aan en zie wat er gebeurt. Hoe spannend wil je het hebben!

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je sprankelt deze week van de ideeën, Maagd. Voor je job of juist je interieur. Het ontbreekt je in ieder geval niet aan inspiratie. Voor ieder obstakel of probleem lijk je wel een oplossing te hebben en dat is ook zo. Je bent gewoon niet voor een gat te vangen en dat brengt je deze week ver.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Jij bent het deze week niet eens met een collega of leidinggevende. Normaal gesproken wil je de sfeer niet verstoren of een conflict oproepen en zeg je niks. Maar nu niet. Dit gaat teveel tegen jou denkwijze in. Gebruik je diplomatieke gaven en deel je mening op tactische wijze. Dan kan er echt niet zoveel mis gaan.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je bent deze week veel met de toekomst bezig, Schorpioen. Misschien wil je je vakantiebestemming voor de zomer vastleggen of denk je erover om te solliciteren. Wat het ook is, je denkt er veel over na en je doet research op internet. Dit is een goede week om te brainstormen, maar niet om te beslissen. Houd daar dus rekening mee.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je doet deze week lekker waar je zin in hebt, Boogschutter. En sinds lange tijd voel je je daar niet schuldig over! Dat is een prima zaak. Ook jij hebt tijd voor jezelf nodig om bij te tanken. Anders kun je er ook niet voor anderen zijn. Vergeet alleen niet je wederhelft op de hoogte te stellen van je plannen.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Dit wordt een zeer productieve week voor je, Steenbok. Vooral op je werk kun je flinke sprongen maken. Het samenwerken met collega’s, patiënten of cliënten verloopt prima, waardoor je samen bergen werk weet te verzetten. Met positieve resultaten. Hier mag je best trots op zijn. Zeker omdat jij degene bent die het in goede banen weet te leiden.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je kunt deze week zeer onrustig zijn, Waterman. Vooral thuis zijn of op de bank hangen lukt je niet. Ook slaat de verveling snel toe. Of je nu op je werk bent of bij familie. Fysiek bezig zijn is de oplossing. Ga lang wandelen of intensief sporten. Dat is nu de enige manier om je rusteloosheid te verdrijven.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je vriendinnen weten je deze week steeds weer te vinden, Vissen. Ze zoeken je op voor hulp, steun, advies of gewoon een luisterend oor. Dat doe je met liefde en plezier. Toch is het belangrijk dat je beseft dat je de problemen niet voor ze op kunt lossen. Dat moeten ze toch echt zelf doen. Steunen kan natuurlijk wel.