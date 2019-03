“Je hebt deze week de neiging om jezelf een beetje voorbij te lopen”: jouw horoscoop voor deze week Esther van Heerebeek-Spijkers

04 maart 2019

07u51 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je kunt je deze week minder fit voelen, Ram. Je hebt last van hoofd en nek of van gespannen spieren. Dat is af en toe behoorlijk frustrerend. Zeker wanneer je van alles op de planning hebt staan. Toch is het goed om niet te streng te zijn voor jezelf. Daarmee versnel je het genezingsproces in ieder geval niet.

Stier 22-4 t/m 21-5

Dit wordt een hectische week voor je, Stier. Je hebt zo’n volle agenda, dat je al snel het overzicht kwijtraakt. En dat vindt je niet prettig. Je humeur lijdt er flink onder. Toch is het niet allemaal jouw verantwoordelijkheid. Je kunt ook hulp vragen of iets overdragen aan een collega. Wanneer je dat wil, kun je het jezelf gemakkelijker maken.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Als luchtteken ben je van nature rusteloos. Helaas wordt dat deze week versterkt door de invloed van de Maan en planeet Neptunus. Het kost je moeite om je te focussen of juist te ontspannen. Soms weet je met jezelf geen raad. Maak het allemaal niet te dramatisch. Dit waait vanzelf weer over. Probeer in het hier en nu te blijven.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Thuis heb je deze week alles onder controle, Kreeft. Daar verloopt alles naar wens. Helaas geldt dat niet voor je job. Er gaan daar dingen mis of je wordt overstelpt door werk. Hoe dan ook, het maakt je onrustig en chagrijnig. Daarom is het goed, dat je thuis af kunt schakelen en tot rust kunt komen.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je energielevel laat deze week het een en ander te wensen over, Leeuw. Ook al barst je van de plannen, het lukt je maar niet om ze in de praktijk te brengen. Met een beetje pech, loop je ook nog een verkoudheid of blessure op. Wanneer je een zwakke weerstand hebt, is die kans nu helaas groot.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je hebt deze week de neiging om jezelf een beetje voorbij te lopen, Maagd. En daar doe je niemand een plezier mee. Je lief of je collega’s niet. Maar je doet vooral jezelf tekort. Je kunt beter een ding goed doen, dan twintig dingen half. Probeer je daarom te focussen en op tijd rust te nemen.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Wat je financiën betreft, kun je het komende week beter rustig aan doen. Ook al shop je graag of wil je iets nieuws voor je huis kopen, je budget laat het tijdelijk niet toe. Daarbij kan het zijn dat er een onverwachte rekening op je deurmat ploft of dat je meer kosten hebt dan anders. Houd hier dus rekening mee.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je bent deze week minder actief dan anders, Schorpioen. Dat effect heeft planeet Mars op je. Je bent minder gemotiveerd en het ontbreekt je aan de nodige energie. Leg je gewoon neer bij dit feit. Het is nu even niet anders. Doe nu dingen, waar je niet zo moe van wordt. Of die je leuk vindt.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je huishouden kan wel een opruim- of schoonmaakbeurt gebruiken. Toch wil dit maar niet lukken. Of je hebt geen tijd of er komt onverwacht iets tussen. Op een volgend moment heb je er gewoon geen zin in. Hoe dan ook, leg je er maar bij neer dat het deze week waarschijnlijk niet gaat lukken. Anders raak je zeer gefrustreerd.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je weet deze week veel werk te verzetten, Steenbok. Je hebt een duidelijk overzicht over wat je de komende week gedaan wil hebben en dat lukt je. Ook al zit het soms niet mee of ervaar je tegenwerking. Gelukkig laat je je daardoor niet uit het veld slaan en klaar je de klus. Je bent voor anderen een ware inspiratie.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je liefdesleven heeft deze week extra aandacht nodig, Waterman. Ben je nog single, dan is het belangrijk dat je een potentiele lief niet over het hoofd ziet. Let dus goed op. Heb je een vaste relatie, dan bevinden jullie je in een flinke sleur. Dit is een goede week om dat aan te pakken. Maak tijd voor elkaar.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Aan energie ontbreekt het je komende week absoluut niet! Wat er ook op het programma staat of welke uitdagingen je ook op je pad krijgt, je gaat ze vol overgave aan. En niet zonder resultaat. Je boekt het ene succes na het andere. Op je werk, maar ook op persoonlijk vlak. En daar mag je best trots op zijn.