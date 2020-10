"Je hebt de neiging om veel en impulsief geld uit te geven": jouw horoscoop voor deze week Esther Van Heerebeek-Spijkers

05 oktober 2020

08u00 0 Vrije tijd Wat staat er voor jou deze week in de sterren geschreven? We vroegen het aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers. Stier en Schorpioen krijgen een financieel duwtje in de rug en de Leeuw amuseert zich te pletter. Kreeft, Maagd en Boogschutter letten deze week beter even op.

Ram (21-3 t.e.m. 21-4)

Het is belangrijk dat je niet uit balans raakt, Ram. Met planeten Mars en Jupiter aan je zijde, kun je de neiging hebben om te veel te willen, te werken of van jezelf te eisen. Dat gaat niet lang goed en kun je het beste voorkomen. Neem geregeld pauzes en zorg dat je ook aan je hobby’s toekomt.

Stier (22-4 t.e.m. 21-5)

Net als voor de Schorpioen, ziet het er op financieel vlak positief voor je uit deze week. De kans is zelfs groot dat je verrast wordt met een extraatje, bonus of misschien wel loonsverhoging. Ook kan het zijn dat je meer op je spaarrekening hebt staan dan je aanvankelijk dacht en dat geeft je een heel prettig gevoel.

Tweelingen (22-5 t.e.m. 21-6)

Het kost je deze week minder moeite je gevoelens te uiten en dat is mooi. Dit is vooral positief in je relatie en eventuele zorgen kun je prima in een dagboek opschrijven. Op die manier verwerk je heel veel en dat lucht ontzettend op. Neem de tijd om je regelmatig even terug te trekken, dit is belangrijk.

Kreeft (22-6 t.e.m. 23-7)

Je energielevel is laag deze week, Kreeft. Negeer dat niet, daar doe je jezelf gigantisch tekort mee. Trek op tijd aan de rem en zorg ervoor dat je bij kunt tanken. Een goede nachtrust en tijd voor ontspanning kunnen daarbij helpen. Plan ook daar tijd voor in deze week, juist wanneer je het eigenlijk te druk hebt.

Leeuw (24-7 t.e.m. 23-8)

Het ontbreekt je niet aan ideeën en inspiratie deze week, Leeuw. Zeker wat betreft job of studie en wanneer je aan een nieuw project werkt. Schrijf zoveel mogelijk op, zodat je niets vergeet. Zeker wanneer niet alles meteen te gebruiken is, dat kan op een later moment alsnog opgepakt worden. Met je lief heb je een super fijn weekend.

Maagd (24-8 t.e.m. 22-9)

Met planeet Venus in je teken en onder invloed van planeet Jupiter, heb je de neiging om veel en impulsief geld uit te geven. Dat is toch wel iets om je bewust van te zijn, zeker wanneer je niet genoeg te besteden hebt. Geniet, maar doe dat met mate. Dat advies is deze week wel op z’n plek.

Weegschaal (23-9 t.e.m. 22-10)

Wanneer je je verjaardag niet kunt vieren zoals je graag zou willen, stemt je dat behoorlijk somber. Je bent een super sociaal type en wanneer je familie en vriendinnen moet missen, baal je daar ontzettend van. Probeer creatief te zijn en een manier te vinden om er toch iets tofs van te maken. Dat lukt best!

Schorpioen (23-10 t.e.m. 22-11)

Financieel zou je deze week wel eens flink verrast kunnen worden, Schorpioen! Je ontvangt een mooi extraatje, je weet een item goed te verkopen of iets kost veel minder dan gedacht. Doe jezelf een plezier en verwen je eens met iets tofs. Dat kan er nu echt wel een keer van af en dat verdien je.

Boogschutter (23-11 t.e.m. 22-12)

Je hebt de neiging om wat meer te piekeren deze week, Boogschutter. Ook al is er niet echt iets aan de hand, dan nog pik je er toch dingen uit waar je je zorgen over maakt. Probeer dit patroon te doorbreken door jezelf af te leiden. Of praat er met iemand over om je hart te luchten.

Steenbok (23-12 t.e.m. 20-1)

Je kunt deze week erg enthousiast zijn over iets, Steenbok. Dat kan met je job te maken hebben, een hobby of een onverwachte ontmoeting. Wat het ook is, je kan niet wachten op de volgende stap. Gelukkig heb je de juiste planeten aan je zijde voor een positief vervolg, durf er dus gerust voor te gaan.

Waterman (21-1 t.e.m. 18-2)

Je zit deze week top in je vel, Waterman. Je gevoelens en gedachten liggen op één lijn en dat is vooral handig wanneer je beslissingen moet nemen of voor belangrijke keuzes staat. Je bent doortastend en je twijfelt nauwelijks en daarmee boek je prima resultaten voor jezelf. Ook voor je relatie is dit een positieve vibe.

Vissen (19-2 t.e.m. 20-3)

Je bent deze week wat vaker op pad, weg van thuis. Afspraken, sporten, wandelen of de natuur in. Dat doe je het liefst nu, thuis kun je niet zo goed je draai vinden en dan is dit een goede afwisseling. Let wel op dat je niet ergens voor wegloopt, want dat is alleen maar uitstel en geen afstel.