"Je hebt de neiging om te streng te zijn voor jezelf": jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek - Spijkers

24 augustus 2020

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Ester van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Met vurige planeet Mars in je teken, ben je zelf enorm actief en ben je super gemotiveerd om te gaan sporten of aan de slag te gaan met je job of studie. Je bent voor anderen een wervelwind die niet bij te houden is. Je enthousiasme en gedrevenheid zijn een inspiratie voor anderen, dus het wordt overall een positieve week.

Stier 22-4 t/m 21-5

De kans is groot dat er deze week iets te vieren valt, Stier. Dit kan een jubileum zijn, een succes of een familiefeest. Het is belangrijk dat je hier tijd voor maakt en ervan geniet. Dit zijn momenten die je niet aan je voorbij mag laten gaan. Financieel ziet het er positief voor je uit, reken op een extraatje.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Het kan zijn dat je een belangrijk gesprek hebt met je lief of een goede vriend(in). Dit kan best pittig zijn, maar het zorgt wel voor de nodige duidelijkheid. Nu weten jullie waar jullie aan toe zijn en kan je verder. Er lijkt deze week een nieuwe fase voor je aan te breken, durf die met vertrouwen aan te gaan.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Vooral je relatie stelt je voor de nodige uitdagingen, Kreeft. Ga de confrontatie liever niet uit de weg, hoe lastig je dat ook vindt. Op die manier stel je het alleen maar uit. Durf je kwetsbaar op te stellen en vertel wat je voelt, dan kan je lief hierop anticiperen en kan er ten minste een oplossing gevonden worden.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

De kans is aanwezig dat je met een teleurstelling te maken krijgt, Leeuw. Het is belangrijk dat je niet aan jezelf gaat twijfelen, want de kans is groot dat het niets met jou persoonlijk te maken heeft. Vertrouw erop dat deze deur dichtgaat en een andere opent. Dan kan je er anders instaan en mee omgaan.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Het ontbreekt je deze week niet aan doelen of een visie, Maagd! Je laat je in ieder geval niet in een hoek duwen en je doet er alles aan om te bereiken wat je voor ogen hebt. Dit lukt waarschijnlijk ook, omdat je voortvarend bent en niet opgeeft. Je mag trots zijn op wat je deze week allemaal bereikt.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je kunt deze week de neiging hebben om te streng te zijn voor jezelf. Je legt de lat ontzettend hoog en dan baal je wanneer je niet alles tot een goed einde weet te brengen. Eigenlijk zit je jezelf het meeste in de weg, er is niemand die dit van je eist. Wees eens wat milder voor jezelf.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je weet deze week de nodige successen te boeken en dat heb je volledig aan jezelf te danken! Je zet je voor de volle honderd procent in en je wijkt niet van je pad af. Dat zorgt voor supergoede resultaten. Sta daarom ook eens af en toe stil bij wat je hebt bereikt. Wees trots op jezelf.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Is je vakantie voorbij en ga je aan de slag met je job of studie, dan heb je daar superveel zin in. Je barst van de energie en het liefst duik je er meteen volledig in. Hoewel dit zeer te prijzen is, is het wel raadzaam je enthousiasme af en toe te temperen, anders houd je het niet vol.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je bent deze week zeer toekomstgericht, Steenbok. Je denkt na over wat je wilt gaan doen en bereiken. Daar is het een uitstekende week voor, je hebt een realistische blik. Vergeet alleen niet dat er meer is dan werken. Zorg dat je ook tijd inplant voor plezier en genieten, dan is het plaatje echt compleet.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Ben je single, dan is de kans groot dat je deze week iemand tegen het aantrekkelijke lijf loopt of dat je een first date hebt. Heb je reeds een lief, dan wordt het super romantisch tussen jullie en dat werd tijd. Onbedoeld hebben jullie de laatste tijd een beetje langs elkaar heen geleefd en daar komt nu verandering in.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je kunt deze week met een plotselinge verandering te maken krijgen, Vissen. Iets wat je niet ziet aankomen. Dit kan met je job, relatie of een vriendschap te maken hebben. Schrik hier niet te veel van, waarschijnlijk is het niet verkeerd dat dit gebeurt. Het kan een positieve ontwikkeling zijn, ga niet meteen van het ergste uit.