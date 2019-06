“Je hebt de neiging om iets te hard van stapel te lopen deze week”: jouw horoscoop voor deze week Esther van Heerebeek-Spijkers

03 juni 2019

09u43 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je hebt de neiging om iets te hard van stapel te lopen deze week. En hoewel je bedoelingen goed zijn, komt het soms anders over. Je manier van doen is voor sommigen iets te direct. Doe het wat rustiger aan en verspreid je energie meer over de week heen. Dat is efficiënter en je loopt niet onnodig leeg.

Stier 22-4 t/m 21-5

Vooral op sociaal vlak staat je een super gezellige week te wachten. Zeker wanneer je een feestje, concert of ander evenement op de planning hebt staan. De kans is groot dat je oude bekenden tegenkomt en ouderwets bij kunt kletsen. Ben je nog single, dan loop je onverwacht iemand tegen het lijf en de klik is er meteen.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je bent een beetje aan het einde van je latijn, Tweelingen. Je hebt het de afgelopen weken zo druk gehad, dat je nu bijna geen energie meer over hebt. Blijf liever niet doorgaan op dezelfde manier, dat trek je niet. Zorg goed voor jezelf en neem eens een dage vrij. Of doe iets waar je bij kunt relaxen.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Dit wordt een productieve week voor je, Kreeft. Alles wat je op je to do lijstje heb staan, krijg je gedaan en dat zorgt weer voor een lekker voldaan gevoel. Daar mag je jezelf best eens voor belonen! Ga bijvoorbeeld shoppen en lunchen met vriendinnen of romantisch uiteten met je lief. Of koop iets super tofs voor jezelf.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je krijgt deze week te maken met positieve ontwikkelingen, Leeuw. Met name je carrière zit in de lift. Zet al je talenten in en ga ervoor, dan boek je het ene succes na het andere. Daarbij komen er toffe nieuwe kansen op je pad, die je maar beter kunt grijpen. Ga je solliciteren, dan is dit een topweek daarvoor.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Het is belangrijk dat je je budget in de gaten houdt de komende week. Je bent namelijk iets te enthousiast in je uitgaven en dat trekt je banksaldo niet meer. Je hoeft echt niet extreem zuinig te leven, zolang je maar iets beter oplet. Dan kom je niet onnodig in de problemen. Je energielevel is deze week helaas laag.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Jij en je lief hebben deze week regelmatig ruzie en daar heb je een hekel aan. Toch ben je niet van plan toe te geven, puur vanwege de sfeer. Je houdt deze keer voet bij stuk, waardoor het niet zomaar overwaait. Accepteer de consequenties van het vasthouden aan je mening of sluit een compromis, het is volledig jouw keuze.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Met vurige planeet Mars aan je zijde, heb je deze week meer behoefte aan lichamelijke activiteit en dan bij voorkeur in de buitenlucht. Het is een goede week voor je om te sporten, hard te lopen of vaker te gaan wandelen met je hond. Op deze manier maak je je hoofd leeg en verbruik je op een positieve wijze energie.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je stort je deze week volledig op je job, Boogschutter. Je hebt duidelijke doelen voor ogen en die wil je hoe dan ook bereiken. Dat je daar af en toe iemand mee kwetst of onbedoeld voorbij rent, zie je niet. Daar ben je gewoon niet zo mee bezig. Probeer iets meer rekening te houden met je collega’s.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Helaas kan de werkdruk je iets teveel worden deze week. Zie dat niet als falen, maar als iets dat er al lang aan zat te komen. Je hebt het al weken ontzettend druk en daarbij trek je ook nog allerlei werk naar je toe en dat kon niet blijven duren. Laat alles even los en kom rustig bij.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Dit is een goede week om een dag vrij te nemen of een weekendje weg te gaan. Je hebt de juiste planeten aan je zijde voor een relaxte break. Ben je als single Waterman aan het daten, dan ziet het er goed voor je uit. De kans op een spannende ontmoeting is groot. Blijf in ieder geval lekker jezelf.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je hebt deze week de neiging jezelf teveel te pushen, Vissen. Ook al ben je moe of ontbreekt het je aan energie, je blijft gewoon doorgaan. Uiteindelijk heb je daar alleen jezelf mee, dus waarom zou je daarmee doorgaan? Ben eens liever voor jezelf en gun jezelf een break of laat je eens verwennen door je lief.