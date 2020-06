“Je hebt de neiging de lat te hoog te leggen”: jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek-Spijkers

15 juni 2020

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Ontwikkelingen die komende week plaatsvinden, vergen veel van je energie, Ram. Op meerdere fronten wordt er aan je getrokken en hoewel je de strijd zeker aangaat, gaat je dat niet in de koude kleren zitten. Je hebt het weekend nodig om op adem te komen en bij te tanken. Gun jezelf dat, je hebt het hard nodig.

Stier 22-4 t/m 21-5

Dit kan een hectische week worden, maar wel eentje met toffe uitdagingen. Je hebt zin om ermee aan de slag te gaan. Houd er wel rekening mee dat niet veel volgens plan zal verlopen. Afspraken worden verzet en er zijn situaties die anders uitpakken dan je had verwacht. Wanneer je daarmee kunt omgaan, levert het geen problemen op.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Jouw planeet Mercurius gaat deze week retrograde lopen en dat zorgt ervoor dat je snel afgeleid bent en je niet goed kunt focussen. Je bent vaak in gedachten, je piekert veel en dat put je uit. Zorg dat je er met iemand over praat, je lief of een goede vriend(in). Dat kan nieuwe inzichten geven en het lucht sowieso op.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Er vinden pittige gesprekken plaats deze week, Kreeft. Zowel zakelijk als privé. Hier moet je echt een tijdje over nadenken of het laten bezinken. Het doet wat met je en je hebt tijd nodig om het een en ander te verwerken. Dat is ontzettend belangrijk, neem daar dus absoluut de tijd voor, dan kun je daarna weer vooruit.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je wordt deze week bijna niet beïnvloed door de planeten, Leeuw. Dat betekent een vrij ontspannen week zonder al te veel gekke dingen. Dat maakt het rustig en voorspelbaar en helaas ook een tikkeltje saai. Wil je wat meer opwinding, dan zal je daar zelf voor moeten zorgen! Plan iets tofs of spreek (online) met iemand af.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je hebt deze week opnieuw de neiging om de lat te hoog te leggen voor jezelf, Maagd. Je perfectionistische aard helpt daar niet echt bij. Goed is goed genoeg, dat mag komende week echt duidelijk worden voor jou. Blijf je op deze manier doorgaan, dan put je jezelf volledig uit. Probeer dat hoe dan ook te voorkomen.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Helaas zit het financieel tegen deze week, Weegschaal. Je krijgt te maken met onverwachte kosten en daar heb je eigenlijk geen geld voor. Raak niet meteen in paniek en probeer een creatieve oplossing te vinden. Misschien kun je iets verkopen wat je toch niet meer gebruikt of kun je op een andere manier aan extra geld komen.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je hebt deze week de neiging om met honderd dingen tegelijk bezig te zijn, Schorpioen! En helaas zorgt dat er voor dat je niet echt iets tot een goed einde weet te brengen. Je bent te versnipperd bezig. Je kunt je beter op één ding tegelijk focussen en dat goed doen dan honderd dingen half. Dit kost veel energie.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je humeur wisselt nogal deze week, Boogschutter. Je hebt weinig geduld en daardoor raak je snel geïrriteerd. Vooral je lief moet het ontgelden. Zorg voor een fysieke uitlaatklep om meer in balans te komen. Ga dus sporten of wandelen, zolang je maar even alleen bent en doe het bij voorkeur in de buitenlucht. Dat helpt om je gemoed tot rust te brengen.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Dit wordt op alle fronten een hectische week voor je en werkelijk niets lijkt volgens plan te verlopen. Dat is jammer genoeg iets waar je echt rekening mee moet houden, want het is nu even niet anders. Stel je zo flexibel mogelijk op en houd rekening met wijzigingen, dan kun je hier het beste mee dealen.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je hebt je leven momenteel aardig op de rails, Waterman. En dat geeft een prettig gevoel. Wel kan het allemaal een beetje voorspelbaar worden, maar zolang jij daar zelf geen problemen mee hebt is er niets aan de hand. Mis je wel wat opwinding, zorg daar dan zelf voor door iets af te spreken of te ondernemen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Jij zit deze week niet bepaald stil, Vissen! Dat heeft ook met de huidige planeetstanden te maken. Er is continu iets aan de hand en jij hebt steeds het gevoel daar iets aan te moeten doen. In veel gevallen is dat ook zo, maar in sommige gevallen niet. Probeer hier een onderscheid in te maken, daarmee win je veel tijd.