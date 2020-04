"Je hebt behoefte aan afwisseling en dat kan in deze huidige situatie best lastig zijn": jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek - Spijkers

27 april 2020

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Er ligt een vrij rustige week voor je, Ram. Je krijgt tijd om over van alles en nog wat na te denken en het is zeer verstandig om dat te doen. Denk na hoe je straks je leven wilt hervatten, zodra de maatregelen versoepelen. Ga je terug naar eerst of ga je dingen anders doen? Sta hier eens bij stil.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je bent ook deze week een bezige bij. Toch gaat het je nu beter af dan vorige week. Je ervaart minder druk en er komt gelukkig niet zoveel op je bordje te liggen. Zorg dat je de tijd neemt om van je verjaardag te genieten. Het is dit jaar anders dan anders, maar je hoeft het niet over te slaan.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Liefdesplaneet Venus vertoeft een hele tijd door jouw teken, Tweelingen. Dat blijft goed nieuws op liefdesvlak, maar ook voor je financiën. Wanneer je verstandig met je geld omgaat, pluk je daar de komende tijd de vruchten van. En er zit een extraatje aan te komen. Begeef je je op het (online) dating circuit, dan kun je wel eens beet krijgen!

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Het wordt een goed gevulde week voor je, maar niets wat jij niet kunt handelen. De nieuwe manier van leven is een soort routine geworden waar jij je draai in hebt gevonden. Je houdt zelfs nog wat tijd over voor jezelf of om toffe dingen te doen met je lief of kids. Al met al dus geen slechte week.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Onder invloed van grillige planeet Uranus blijf je onrustig. Ook al zoek je afleiding of zorg je dat je bezig bent, je kunt geen rust pakken. Daar komt nog bij dat je te maken kunt krijgen met een verandering die je niet had verwacht. Dat moet je echt even verwerken. Het is goed om daar de tijd voor te nemen.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je hebt behoefte aan afwisseling en dat kan in deze huidige situatie best lastig zijn. De muren komen zo langzaam maar zeker op je af en je bent toe aan nieuwe gezichten of gesprekken. Dat kan helaas niet zomaar, je zult daarin creatief moeten zijn. Onderzoek welke mogelijkheden je via de digitale weg kunt vinden.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

De week lijkt behoorlijk op de vorige, een tikkeltje saai wordt het dus wel. Daarom is het zaak dat je er zelf wat van maakt. Besteed tijd aan je hobby, kook uitgebreid of ga het (online) gesprek aan met iemand die je al lang niet meer gesproken hebt. Het zal je goed doen en stof geven tot nadenken.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Helaas kunnen de discussies tussen jou en je lief flink rijzen, Schorpioen. Jullie zijn net iets teveel bij elkaar en dat levert soms heftige irritaties op. Op een gegeven moment ben jij je emoties niet meer de baas en knal je eruit wat je dwarszit. Probeer liever eerder aan te geven waar je mee zit. Dat is minder intens.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Maak voor jezelf de balans eens op, Boogschutter. Net als voor de Ram, is het verstandig na te denken over de toekomst. Wanneer er weer meer kan en mag. Wat wil je blijven hanteren, wat mag er veranderen wat jou betreft. Het is belangrijk om daar nu al over na te denken. Dan kom je straks goed beslagen ten ijs.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

De week verloopt redelijk voorspelbaar voor je, Steenbok. Er zijn er onverwachte omstandigheden, dan kun je daar prima mee dealen. Je zit in een goede flow en je kunt tegen een stootje. En zonder dat je het misschien in de gaten hebt, nemen anderen een voorbeeld aan je. Je weet je leven een goede wending te geven ondanks alles.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je gezondheid vraagt nog steeds de nodige aandacht, Waterman. Put jezelf niet uit en blijf naar de signalen van je lichaam luisteren. Dat is de enige manier om je weerstand en energielevel op pijl te houden. Gun jezelf dat en ga niet over je fysieke of geestelijke grenzen heen, dan blijf je fit en gezond.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Gelukkig valt er ondanks alles het nodige te lachen deze week. Je lief zegt iets grappigs of je doet zelf iets waar je om moet lachen en dat maakt de week een stuk lichter en luchtiger. Het is goed om alles af en toe te relativeren, dan kun je het veel beter aan. Bekijk anders grappige video’s ter afleiding.