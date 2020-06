“Je gezondheid is nog steeds niet helemaal hoe het zijn moet”: jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek-Spijkers

01 juni 2020

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Vooral je liefdesleven loopt deze week op rolletjes, Ram. Met planeet Venus aan je zijde, heb je het super fijn met je lief. Ben je nog single en begeef je je op de (online) datingmarkt, dan is de kans op een klik zeer groot. Venus belooft ook mooie ontwikkelingen op financieel vlak, dus het ziet er positief voor je uit!

Stier 22-4 t/m 21-5

Je hebt deze week niet echt de rust om thuis te blijven, Stier. Met actieve planeet Mars aan je zijde ben je liever op pad of in beweging. Een goede week om te sporten of nieuwe initiatieven te nemen op welk vlak dan ook. Daar steunt deze planeet je in, dus doe er je voordeel mee.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Het contact met je lief, vriendinnen, collega’s en familie is deze week top. Zelfs wanneer je niet jarig bent; iedereen weet je te vinden en is graag in je gezelschap. Dat is niet gek, onder invloed van planeet Venus ben je prettig gezelschap en heb je de nodige charme. Handig ook wanneer je nog single bent!

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je bent deze week lekker bezig, zonder dat het je al teveel energie of moeite kost. Dat is fijn. Je ervaart juist meer voldoening in wat je doet en er valt gelukkig veel te lachen. Dit relativeert de boel. Het is verder goed om fysiek bezig te zijn. Ga wat vaker wandelen of sport meer. Dat doet je super goed.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Financieel ziet het er weer iets positiever voor je uit, Leeuw. Het kan zijn dat een kostenpost is meegevallen of je hebt misschien een extraatje gehad. Hoe dan ook, je hoeft je er geen zorgen meer over te maken. De tijd die je deze week met je lief of vriendinnen (online) doorbrengt is super. Geniet daarvan.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Planeet Mars ligt nog steeds dwars en dat gaat bij jou vooral ten koste van je energielevel. Het is echt aan te raden het deze week rustig aan te doen. Zorg dat je tijd voor jezelf neemt om op te laden en doe dingen die je leuk vindt. Dat is nu dé manier om op adem te komen.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Ook op jou heeft liefdesplaneet Venus deze week een gunstige invloed, Weegschaal. Tijd die je met je lief of andere dierbaren doorbrengt, zorgen voor mooie nieuwe herinneringen. Ben je nog single, dan is het belangrijk hier nu werk van te maken. Begeef je bijvoorbeeld op een datingsite. De kans op een match is nu sterk aanwezig, dus ga ervoor.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Jij krijgt deze week juist steun van actieve planeet Mars, Schorpioen. Dat helpt bij al je taken en werkzaamheden, je beschikt namelijk over genoeg energie en motivatie om dit goed te doen. Je hebt zin om nieuwe stappen te zetten en dat is deze week zeker aan te raden! Toon initiatieven, deze worden zeker beloond.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je gezondheid is nog steeds niet helemaal hoe het zijn moet, Boogschutter. Geef jezelf dus de aandacht die je nodig hebt. Je kunt niet door blijven gaan, zonder goed voor jezelf te zorgen. Gun jezelf dat. Op je werk gaat het goed, je boekt in ieder geval prima resultaten en je hebt plezier in wat je doet.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

De week verloopt voorspoedig, Steenbok. Geen gekke dingen of onverwachte wendingen en zo heb jij het als behoudend type graag. Maak tijd vrij voor zaken waar je happy van wordt of energie van krijgt. Dan haal je nog meer uit je week en dan boek je nog meer positieve resultaten. Maak deze week werk van je plannen en ideeën.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je hebt deze week zin om buitenshuis te zijn en het liefst samen met je lief. Iets sportiefs ondernemen of gewoon lekker wandelen en praten met elkaar. Het is goed om je zorgen te delen, ook op financieel vlak. Samen kom je er wel uit, zeker wanneer je eerlijk bent over hoe jij je voelt.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Het wordt een hectisch weekje en wanneer je niet genoeg tijd voor jezelf hebt, kun je daar kribbig van worden. Vooral je lief moet het dan ontgelden. Zorg dus dat het zover niet komt. Geef jezelf de ruimte om op adem te komen en dan kun je alles veel beter aan. Het is echt niet zo moeilijk.