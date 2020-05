“Je gezondheid heeft extra aandacht nodig”: jouw horoscoop voor deze week Esther van Heerebeek-Spijkers

25 mei 2020

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je job brengt je deze week veel voldoening, Ram. Je hebt er zin in en er liggen toffe uitdagingen op stapel. Ook financieel ziet het er allemaal weer wat rooskleuriger uit. Je maakt je er in ieder geval niet zoveel zorgen meer over en dat is prima. De planeten beloven nu geen problemen, dus je kunt best iets uitgeven.

Stier 22-4 t/m 21-5

In tegenstelling tot de Ram, valt je job je deze week juist ontzettend zwaar. Er komt iets teveel op je bordje te liggen en ook al doe je je best om alles zo goed en snel mogelijk weg te werken, dan nog valt het niet mee. Besef dat jij niet alles hoeft en kunt dragen. Vraag waar nodig hulp.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Dit wordt een hectisch weekje, Tweelingen. Zeker wanneer je deze week jarig bent. Er gebeurt veel, je wordt vaak gebeld en dat leidt ontzettend af. Het lukt je dan ook niet goed om je te focussen of iets af te ronden. Geef jezelf niet overal de schuld van. Dat is namelijk niet waar. Je hebt niet alles in de hand.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je hebt deze week een flinke dosis energie met vurige planeet Mars aan je zijde. Maak daar gebruik van door het sporten weer op te pakken of helemaal te gaan voor die date of job. Je bent nu niet bang om een risico te nemen of een stap te zetten en dat pakt positief uit.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je zit een beetje met jezelf in de knoop deze week. Je ziet het somber in en dat is eigenlijk niet jouw aard. Het is zaak dat je je richt op de dingen die wel goed zijn, die zijn er namelijk ook, wanneer je goed kijkt. Door daar je focus op te richten, haal je jezelf uit deze dip.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je gezondheid heeft deze week wederom extra aandacht nodig, Maagd. Zeker wanneer je over je grenzen heen bent gegaan de laatste tijd, ga je dat nu echt merken. Maak deze week tijd vrij voor jezelf en laat je eens lekker vertroetelen door je lief. Of gun jezelf iets fijns of moois. Het is puur een kwestie van positief bijtanken.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je week verloopt vlotjes, Weegschaal. Vooral je job of studie brengt je veel voldoening en je hebt zin om met bepaalde projecten aan de slag te gaan. Financieel ziet het er eveneens prima uit, waardoor je lekker (online) kunt gaan shoppen. Dat is toch iets wat je heel graag doet en daar is deze week absoluut niets mis mee.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je laat je deze week door niets of niemand tegenhouden, Schorpioen. Welk obstakel of weerstand je ook tegenkomt, je zet door. Dit levert je misschien niet altijd vrienden op, maar wel resultaat. Het is dus aan jou wat je belangrijker vindt! Gelukkig heb je met planeet Mars aan je zijde veel energie, daadkracht en motivatie.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Planeet Mars ligt deze week dwars, Boogschutter en daar kun je helaas niet omheen. Houd er rekening mee dat je sneller moe bent of dat je enthousiasme niet altijd gedeeld wordt. Je bent zelf vaak een paar stappen verder dan anderen en dat vraagt je geduld en ook dat is helaas niet je sterkste punt.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Hoewel het een goed gevulde week gaat worden, loop je gelukkig niet tegen al te moeilijke dingen aan. Zolang jij je ding doet en je doelen na blijft streven, komt het voor elkaar. Rijzen er problemen, dan weet jij daar wel raad mee met inventieve planeet Uranus aan je zijde. Je hebt voor ieder probleem in no time een oplossing.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je kunt zeer onrustig zijn deze week, Waterman. Misschien weet je precies waarom, maar misschien ook niet. Het is zaak dat je helder krijgt waar je je zo’n zorgen over maakt. Alleen dan kun je het oplossen. Erover praten kan eveneens enorm opluchten en een ander heeft wellicht meteen een oplossing of advies voor je.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Dit wordt een voorspoedige week voor je, Vissen. Vooral op het vlak van vriendschappen, sociale contacten en je relatie. Je hebt fijne gesprekken, veel lol en mooie momenten samen. Dat zorgt voor veel plezier en voldoening deze week. Verder zit het mee wat job en financiën betreft en dat maakt het plaatje deze week compleet.