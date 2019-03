“Je gaat iets te soepel met je geld om”: jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek-Spijkers

11 maart 2019

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je bent deze week niet graag thuis, Ram. Daar ben je veel te onrustig voor. Veel liever ben je buiten of onderweg ergens naartoe. Ook sporten doe je deze week graag. Jezelf helemaal uitputten. Toch is het goed om af en toe rust te pakken en af te schakelen. Dan blijf je tenminste in balans.

Stier 22-4 t/m 21-5

Ben je toe aan een nieuwe job, dan is dit een goede week om te solliciteren. Of een gesprek met je leidinggevende aan te gaan. De planeten hebben op dit vlak nu een gunstige invloed. Het moet gek lopen, wil het niet lukken. Financieel gaat het je voor de wind. Je kunt het extraatje uitgeven of juist sparen.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je hebt deze week de neiging om alles zwart in te zien, Tweelingen. Zelfs positieve ontwikkelingen zie je als negatief. Hier maak je jezelf alles behalve gelukkig mee. Neem afstand van stressvolle situaties of plan iets leuks. Dan kan je stemming omslaan. En iets optimistischer worden. Want eigenlijk is er niet zoveel aan de hand.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

De werkdruk is deze week hoog, Kreeft. En hoewel je echt wel je best doet, trek je het af en toe niet meer. Daar hoef je je niet voor te schamen. Het is belangrijk dat je dit aangeeft. Bij je collega’s of leidinggevende. Dan kan er tenminste iets aan gedaan worden. Je blijft te lang met je zorgen rondlopen.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Met positieve planeet Jupiter aan je zijde, ben je zelf ook positief gestemd. Ook al wordt het druk en is niet overal meteen een oplossing voor; jij laat je er niet gek door maken. Jij ziet het gewoon als een uitdaging waar je het beste van probeert te maken. Dat is de juiste instelling. Daar bereik je veel mee.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je hebt een druk programma deze week, Maagd. Je agenda is goed gevuld met afspraken, vergaderingen en andere verplichtingen. Hoewel je alles in goede banen weet te leiden, put het je wel gigantisch uit. Als perfectionist wil je nu eenmaal dat alles tot in de puntjes geregeld is. Hierdoor heb je het weekend nodig om bij te tanken.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je gaat iets te soepel met je geld om, Weegschaal. Je gaat regelmatig shoppen, zonder naar je budget te kijken. En precies dat kan je nu in de problemen brengen. Want de kans op een onverwachte rekening of hoge kosten is nu helaas groot. Houd hier dus rekening mee. Probeer jezelf iets meer in de hand te houden.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Vooral met je lief heb je deze week goede gesprekken. Sinds lange tijd hebben jullie weer echt tijd voor elkaar en dat was hard nodig. Durf je dan ook kwetsbaar op te stellen. Vertel eerlijk waar je naar verlangt en wat je voelt en mist. Nu is er iets aan te doen. Zowel hij als jij staan open voor verandering.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je kunt deze week iets te direct uit de hoek komen, Boogschutter. Ook al bedoel je het niet zo. Je eerlijkheid kan soms kwetsend overkomen. Vooral bij tere zieltjes. Ben je iets meer bewust van je uitspraken. En dan vooral hoe je het zegt. Daar kun je alvast enig leed mee voorkomen. Iets minder recht door zee is ook goed.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Niet alles verloopt deze week volgens plan. Toch hoef jij hier niet van in paniek te raken. Wanneer je erover praat en een goede planning maakt, kun je het alsnog in goede banen leiden. Daarbij is het van belang dat je je flexibel opstelt. Dat iets anders verloopt, wil nog niet zeggen dat het slechter is.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Dit is een goede week om er samen met je lief op uit te trekken. Met planeten Venus en Jupiter aan je zijde, kan het niet anders dan romantisch worden. Heb je geen relatie, dan kun je juist buitenshuis iemand tegen het aantrekkelijke lijf lopen. Op de sportschool, tijdens het stappen of bij een evenement. Ga dus vooral op pad!

Vissen 19-2 t/m 20-3

Hoewel je een zeer gezellige week te wachten staat met vriendinnen en collega’s, put het je wel gigantisch uit. Je hoort ook zoveel nieuwtjes! Probeer in balans te blijven door ook tijd voor jezelf te reserveren. Zet een streep in je agenda en plan me-time in. Dan kun je ook meer genieten van de tijd samen met anderen.