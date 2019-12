"Je energielevel is ver te zoeken": jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek - Spijkers

23 december 2019

08u00 1

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Ester van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je energielevel is ver te zoeken, Ram. De feestdagen hakken er flink in. Is het mogelijk om deze week vrij te zijn, dan is dat een goed plan. Op die manier kun je weer flink bijtanken. Is verlof geen optie, zorg dan dat je niet over je grenzen heengaat en op tijd rust neemt, hoe lastig dat ook is.

Stier 22-4 t/m 21-5

Met planeten Jupiter en Uranus aan je zijde, ben je deze week gemotiveerd en positief gestemd. Je hebt toffe ideeën en je neemt regelmatig initiatieven. Vooral je lief is hier happy mee; normaal gesproken ben je wat passiever van aard. Het wordt een gezellige week met bijzondere verrassingen waar je positief op terug kunt kijken.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Wanneer je deze week vakantie hebt, staat je een relaxte week te wachten. Je krijgt voldoende kansen om iets tofs te gaan doen. Voor jezelf of met je lief. Het is eveneens een goede week om tijd door te brengen met vrienden en familie. Het komt dus zeer goed uit dat het deze week Kerstmis is!

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je maakt je veel te druk over de naderende Kerst. Zeker wanneer jij verantwoordelijk bent voor het diner of hapjes en drankjes. Dit is helemaal jouw ding en dat wil je perfect doen. Dat is precies wat de stress veroorzaakt. Anderen vragen dat niet van je, dit leg jij je jezelf op. Probeer de lat minder hoog te leggen.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Het ontbreekt je deze week aan inspiratie. Lastig wanneer je nog last-minute cadeaus voor je lief of familie wilt kopen. Je hebt echt totaal geen idee wat het dan zou moeten worden. Maak er geen stresspunt van. Alles dat uit een goed hart komt is oké. Dit is natuurlijk ook niet waar Kerst om draait, besef dat gewoon.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Dit wordt voor jou een positieve week met planeet Jupiter aan je zijde. Je hebt zin in de Kerst en om tijd met je familie of vrienden door te brengen. Je hebt daarbij toffe ideeën om de boel nog toffer te maken. Je weet in ieder geval iedereen om je heen te inspireren of aan het lachen te maken.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Wanneer je te enthousiast inkopen hebt gedaan voor de Kerst, kan het deze week wel eens over zijn. Dan heb je weinig tot geen budget meer over en daar baal je stevig van. Kijk of je hier lering uit kunt trekken, zodat je dit een volgende keer niet meer overkomt. Laat het in ieder geval niet je Kerst bederven. Geniet!

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Hoewel je super veel zin hebt in de Kerst, zie je wel een beetje op tegen de verplichtingen. Dat je je aan moet passen en niet altijd je eigen ding kunt doen. Dit is niet nodig, je kunt best aangeven waar je behoefte aan hebt, dan wordt daar rekening mee gehouden. Spreek je wel uit, anderen kunnen geen gedachten lezen.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Dit wordt een prettige week voor je, zonder al teveel druk of verplichtingen. Zeker wanneer je ook nog vakantie hebt, dan zit je helemaal in een positieve flow. Je hebt tijdens de Kerst mooie gesprekken die je inspireren of die tot nieuwe inzichten leiden. Dat is de kers op de taart, die de feestdagen extra bijzonder maken.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Dit wordt een redelijk relaxte week voor je, Steenbok. Je geniet van de Kerst en de aanwezigheid van vrienden, familie en je lief. Wanneer je deze week je verjaardag viert, wordt het super gezellig. Daar hoef je je geen zorgen over te maken. Je hebt de juiste planeten aan je zijde voor een heerlijke week.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Tussen jou en je lief kan het af en toe flink botsen. Jullie hebben verschillende ideeën over de invulling van de Kerstdagen of huishoudelijke taken en dat maakt de sfeer soms alles behalve gezellig. Probeer tot een compromis te komen en te genieten van deze week. Het zou jammer zijn wanneer het verpest werd door onbenulligheden.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Er staat je een heerlijke week te wachten, Vissen. Vooral omdat het merendeel zo verloopt zoals jij in gedachten hebt. Blijf wel flexibel, want soms kan het toch net even anders gaan en dan is het jammer wanneer je daar negatief in blijft hangen. Met een open mind kun jij rekenen op een hele fijne Kerst.