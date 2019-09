“Je energielevel bereikt helaas een historisch dieptepunt”: jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek-Spijkers

09 september 2019

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Het is raadzaam verstandig met je geld om te gaan, Ram. De planeten geven aan, dat er onverwachte kosten of hoge rekeningen aan zitten te komen deze week en dan is het beter om geen onnodige aankopen te doen. Zorg dat je inzicht blijft houden in je budget, dan kom je niet in de problemen.

Stier 22-4 t/m 21-5

Er staat je een drukke week te wachten, Stier. Vooral wat je job betreft, krijg je de nodige uitdagingen voor je kiezen. Toch kun je dit prima handelen wanneer je rustig blijft en gewoon je ding doet. Daar ben je goed in en dat is ook deze week de beste oplossing. Houd vast aan jouw werkwijze.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Het is goed om aandacht te schenken aan je gezondheid, Tweelingen. Wanneer je niet naar de signalen van je lichaam luistert, blijf je uitgeput achter. Dat voel je vooral dit weekend. Probeer dat te voorkomen door tijd voor jezelf vrij te maken en hier en daar een afspraak af te zeggen. Voorkomen is altijd beter dan genezen.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je bent deze week lekker actief, Kreeft. Hierdoor verzet je veel werk en krijg je een boel voor elkaar. Wel is het belangrijk dat je op de details let en niet de kantjes ervan af loopt, want dan kom je later in de problemen. Gelukkig staan er ook nog leuke en ontspannende uitjes en activiteiten gepland. Geniet daarvan!

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Ben je aan het solliciteren of heb je een date, dan ziet het er zonnig voor je uit. Met planeet Jupiter aan je zijde maak je een positieve indruk en ontbreekt het je niet aan zelfvertrouwen. Het moet dan ook gek lopen, wil het niet lukken. De kans is dus groot, dat je die job of die lief scoort.

Maagd 24-8 t/m 22-9

De heksenketel van vorige week is helaas nog niet voorbij, Maagd. Ook deze week wordt je geplaagd met een super drukke week en zeer veel afspraken, verplichtingen en activiteiten. Het wordt tijd dat je je grenzen nog duidelijker aangeeft. Zeg op je werk dat je teveel verantwoordelijkheden draagt of te doen hebt. En vraag daarbij ook thuis om hulp.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Net als de Ram moet je deze week een beetje op je uitgaven letten. Planeet Saturnus vraagt je zorgvuldig met je budget om te gaan en je niet te goed te doen aan luxe artikelen of aankopen. Wanneer je jezelf tijdens het shoppen in toom kunt houden, komt het wel goed. Gelukkig is dit maar tijdelijk.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Er gebeuren deze week verrassende dingen, Schorpioen. Het ziet er naar uit, dat het vooral om grappige en positieve dingen gaat, dus je hoeft niets te vrezen. Wel kan het zijn dat je planning volledig in de soep loopt, maar daar staan weer toffe dingen tegenover. Laat het deze week dus allemaal maar over je heen komen!

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je energielevel bereikt helaas een historisch dieptepunt deze week. Je hebt wederom teveel hooi op je vork genomen of je maakt je ergens veel te veel zorgen over en dat vreet ook energie. Sta eens even stil bij alles wat je doet en gaande is in je leven. Maak dan een concreet plan om het anders aan te pakken.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Het zit deze week lekker mee, Steenbok. Wat je ook doet of plant, het komt allemaal op z’n pootjes terecht en je hoeft er niet eens speciaal moeite voor te doen. Maak hier gebruik van door ook lastige projecten en uitdagingen aan te gaan. De kans is namelijk zeer groot dat het nu wel lukt.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Dit wordt een vrij relaxte week voor je, Waterman. In tegenstelling tot de andere sterrenbeelden, kun jij het deze week lekker rustig aan doen. Je doet je job, je ding en daarnaast blijft er voldoende tijd voor jezelf over. Geniet daarvan, want voor je het weet zit jij ook tot over je oren in het werk.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Er is momenteel veel gaande in je leven en dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Je wilt graag voor iedereen klaar staan en het goed doen. Hoewel dat super lief van je is, put het je wel uit. Zorg daarom ook goed voor jezelf en probeer je niet teveel zorgen te maken.