"Je emoties kunnen je deze week in de weg zitten": jouw horoscoop voor deze week Esther van Heerebeek-Spijkers

08 april 2019

07u52 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Dit wordt een propvolle week. Je agenda en je dagen staan tot de nok toe gevuld met afspraken, verplichtingen of werkzaamheden. Het is belangrijk dat je je er niet gek door laat maken. Doe stap voor stap je ding en werk het een na het ander af. Neem ook tijd voor je hobby’s en ontspan. Dan lukt het allemaal wel.

Stier 22-4 t/m 21-5

Er liggen leuke, nieuwe uitdagingen op je te wachten deze week, Stier. Vooral op je werk krijg je leuke taken of projecten voorgeschoteld, waar je graag je tanden in wil zetten. Maar ook thuis is het goed vertoeven. Met je lief heb je fijne gesprekken wat jullie band alleen maar versterkt. Een positieve week dus.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je sprankelt van de ideeën en inspiratie, Tweelingen! Helaas heeft een week te weinig dagen en uren om alles te kunnen realiseren. Pik de leukste en meest relevante dingen eruit en ga daar mee aan de slag. Dan is de kans het grootst dat je er ook daadwerkelijk iets mee gaat doen en dat je het af krijgt.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

De kans is groot dat je je alles behalve fit voelt, Kreeft. Een griepje of verkoudheid kan je parten spelen, maar ook vermoeidheid of gespannen spieren. Het is belangrijk dat je de komende dagen goed voor jezelf zorgt. Of laat je eens door je lief vertroetelen! Zeg onnodige afspraken af, drink voldoende water en ga op tijd slapen.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je hebt zin om iets aan je tuin of huis te veranderen, Leeuw. Aan enthousiasme en ideeën ontbreekt het in ieder geval niet. Toch is het raadzaam om alles goed uit te zoeken en voor te bereiden. Des te groter is de kans dat het naar je zin wordt en dat het niet snel gaat vervelen.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je bent deze week veel liever aan het werk, dan thuis. Op je werk wordt je tenminste niet gehinderd door rondslingerende was of een huishouden dat hoognodig aangepakt moet worden. Daar loop je deze week liever van weg. Toch is dat helaas maar een tijdelijke escape. Of je moet je lief of je lieftallige kinderen erop aanspreken.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

In tegenstelling tot de Maagd ben jij deze week juist veel liever thuis dan met je job bezig. Thuis is het gezellig en kun je heerlijk tot rust komen. Op je werk wordt nu veel van je gevraagd en de werkdruk groeit je soms boven het hoofd. Het is goed om er eens met je leidinggevende over te praten.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je zit deze week in een lekkere flow, Schorpioen. Vooral je job verloopt naar wens. Je hebt leuke taken of projecten onder handen, waar je je ei volledig in kwijt kunt. Je kunt daarbij rekenen op de hulp van collega’s, wat het extra tof en positief maakt. Zet al je talenten en vaardigheden in. Nu kun je ze goed gebruiken.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je emoties kunnen je deze week in de weg zitten, Boogschutter. Je probeert er wel over heen te walsen, maar dat blijft niet goed gaan. Er komt een moment dat je er aan toe moet geven en dat is helemaal niet erg. Integendeel. Een flinke huilbui lucht op en creëert weer ruimte. Probeer er dus niet zo tegen te vechten.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je hebt deze week de neiging om alleen maar serieus bezig te zijn, Steenbok. En je lief of vriendinnen nemen je dat niet in dank af. Er mag ook wel een keer gelachen worden! Zet niet altijd je job en carrière centraal. Maak ook tijd voor plezierige dingen of bezigheden die je ontspannen. Dat houdt je in balans.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je hebt deze week super veel zin om sportief bezig te zijn of te sporten. Je barst van de energie en die wil je op positieve wijze kwijtraken. Dit is een prima plan. Probeer dat zoveel mogelijk in de buitenlucht te doen, want dat geeft je net dat beetje extra. Net als samen sporten met een vriendin.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Thuis kan de sfeer af en toe beladen zijn, Vissen. Vooral omdat jij en je lief het over bepaalde zaken absoluut niet eens zijn. En in plaats van de confrontatie aangaan, blijf je liever in je eentje mokken. Wil je het oplossen, dan zal je toch aan moeten geven wat je stoort en wat je van hem verwacht.