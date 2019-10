“Je doet je vrolijker voor dan je je voelt”: jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek-Spijkers

14 oktober 2019

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je bent deze week niet vaak thuis en je lief weet dat niet bepaald te waarderen. Ook al heb je goede redenen om veel weg te zijn, het is voor het thuisfront natuurlijk niet altijd even tof. Probeer iets meer rekening te houden met je lief en plan wat tijd voor elkaar in. Dan houd je iedereen tevreden.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je job houdt je deze week lekker bezig, Stier. Gelukkig heb je hier geen moeite mee, je doet gewoon je ding. Met je lief heb je eindelijk weer eens een gezellige tijd. Na een periode van drukte is er nu weer eens quality time voor elkaar. Vergeet daar vooral niet van te genieten! Hier laadt je namelijk van op.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je bent met zoveel dingen tegelijk bezig, dat het jou zelfs moeite kost om alle balletjes in de lucht te houden! En dat terwijl multitasking meestal helemaal jouw ding is. Neem het jezelf in ieder geval niet kwalijk, soms is het gewoon echt teveel. Ben wat minder streng en zorg dat je tijd voor jezelf overhoudt.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

De werkdruk is deze week hoog en daar kun je niet altijd even goed mee dealen. Je raakt het overzicht kwijt en je weet niet meer hoe je het allemaal op tijd af krijgt. Je wilt alles zelf oplossen, ook al is dat helemaal niet nodig. Geef bij je collega’s of leidinggevende aan dat je hulp nodig hebt.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je worstelt deze week een beetje met je emoties, Leeuw. Je weet je niet goed raad met wat je voelt en hoe je dit kunt uiten. Je lacht je zorgen liever weg. Toch is het goed om er eens bij stil te staan. Wil je er met niemand over praten, dan zou je het altijd nog op kunnen schrijven.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je budget is absoluut iets om serieus in de gaten te houden deze week. Doe je dat niet, dan kun je tegen het einde van de maand tegen vervelende problemen aanlopen. Laat het zover niet komen en ga verstandig met je geld om. Dat kun jij namelijk prima, het kost alleen even wat extra moeite.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je doet je deze week veel vrolijker voor dan dat je je voelt en uiteindelijk heb je hier alleen jezelf mee. Je lief of vriendinnen hebben niet door dat je niet happy bent en kunnen daar dus geen rekening mee houden. Je mag best laten zien hoe je je werkelijk voelt, daar heeft niemand problemen mee.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Het zou goed zijn om deze week extra tijd in je relatie te steken. Zeker wanneer er issues tussen jou en je lief zijn, die hardnekkig blijven steken. Neem een keer echt de tijd voor elkaar en ga een goed gesprek aan. Zorg dat jullie niet gestoord kunnen worden, dan komen jullie er zeker uit samen.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je hebt deze week extra veel zin om te sporten of op andere wijze actief bezig te zijn. Vooral wanneer je voor je job veel binnen moet zitten. Dat is een super goed plan. Put jezelf dan eens flink uit, door jezelf met pittige doelen uit te dagen. Dan kom je weer heerlijk in balans.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je bent komende week een bezige bij, Steenbok. Zowel thuis als op je werk neem je diverse taken en projecten op je en dat vind je heerlijk. Lekker bezig zijn met duidelijke doelen voor ogen. Neem wel af en toe tijd voor je lief of je vrienden, want dat schiet er helaas nogal eens bij in.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Thuis vind je deze week je draai niet, Waterman. Je gaat liever op pad of je spreekt af met vrienden. Stilzitten is eveneens geen optie lijkt het, je bent dan veel liever sportief bezig. Probeer toch af en toe rust te nemen voor jezelf, en het is wel zo tof voor je lief om af en toe thuis te zijn!

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je energielevel is deze week aan de lage kant, Vissen. Het is niet zeer ernstig, maar het is wel iets om rekening mee te houden. Neem niet teveel hooi op je vork en plan regelmatig tijd voor jezelf in. Dan weet je komende dagen op een gebalanceerde wijze door te komen en houd je energie over voor leuke dingen.