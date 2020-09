"Je doet er alles aan om je doelen te bereiken en met resultaat": jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek-Spijkers

21 september 2020

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Vooral je budget mag je deze week extra in de gaten houden, Ram. Impulsieve uitgaven zijn nu funest en kunnen onnodige problemen opleveren. Blijf reëel. Je job of studie vraagt het nodige van je, maar wanneer je niet te snel opgeeft, kun je toch veel bereiken. Het is deze week een kwestie van de lange adem.

Stier 22-4 t/m 21-5

Vooral je job of studie verloopt vlotjes en dat is mooi. Je voelt geen druk en je hebt niet te maken met strakke deadlines, waardoor je ook na werk of studie nog puf over hebt om toffe dingen te doen. Een goede week om iets romantisch met je lief te doen of af te spreken met een vriend(in) of collega.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je hebt je leven prima op de rails deze week! Je weet een juiste balans te vinden tussen werk en privé en dat voelt supergoed. Dit is iets om vast te houden. Wil je al een tijdje afspreken met een vriend(in), collega of familielid, dan is dit een super moment om dat te doen. Nu gun je jezelf dat.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Planeet Saturnus ligt deze week helaas dwars, Kreeft. Dat betekent dat niets vanzelf gaat en dat je overal je best voor moet doen. Dat kost de nodige energie, maar langs de andere kant kun je wel goede resultaten boeken. Geef niet op en houd je doel voor ogen. Zet door, dan kom je er uiteindelijk wel.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Voor je relatie wordt dit een mooie week, Leeuw. Zeker wanneer jullie samen qualitytime doorbrengen. Heb je nog geen lief, dan is het zaak dat je je deze week in het (online) datingcircuit stort. De kans op een match is nu groot. Financieel ziet het er eveneens positief uit. Dit wordt een prima week dus!

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je job of studie staat nu echt op de eerste plek, Maagd. Er is wat jou betreft weinig ruimte voor andere dingen. Zelfs tijdens het weekend of in de avonduren houdt het je bezig. Let op dat je je niet te veel laat opslokken hierdoor of dat je perfectionisme de overhand gaat nemen, dan ga je over je grenzen heen.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Tussen jou en je lief kan het helaas nogal botsen deze week, Weegschaal. Zeker wanneer je niet goed met elkaar communiceert. Probeer niet in te vullen wat je lief denkt, luister juist. Dat helpt absoluut. Je job vergt veel van je en je kunt niet altijd even goed dealen met de druk. Zorg voor een goede uitlaatklep.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je bent deze week superambitieus, Schorpioen! Je doet er alles aan om je doelen te bereiken en met resultaat. Planeet Saturnus helpt je hierbij, inzet wordt nu beloond. Dit is verder een goede week om je financiën onder de loep te nemen en een planning daarin te maken. Denk bijvoorbeeld aan sparen of investeren.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je bent deze week graag thuis. Niet dat je je job of studie niet graag doet, je vindt het gewoon sneller oké. Dit is een prima weekje om iets aan je interieur te doen. Een likje verf, nieuwe accessoires of je woonkamer herfstproof maken met gezellige kaarsjes en kussens. Zo kun je lekker thuis cocoonen deze week!

Steenbok 23-12 t/m 20-1

De week verloopt grotendeels volgens plan, Steenbok. Toch kun je niet achterover leunen, een beetje alertheid is gewenst. Zeker als het je job of studie betreft. Financieel ziet het er prima uit, daar hoef je je geen zorgen over te maken. Zolang je geen gekke, impulsieve uitgaven doet, blijft het stabiel. Je hebt het zelf in de hand.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Dit is een goede week om orde op zaken te stellen, Waterman. Maak plannen voor het najaar en kijk wat je zowel zakelijk als privé wilt bereiken. Wanneer je dat helder ziet voor jezelf, is de kans groter dat je het daadwerkelijk bereikt. Breng verder zoveel mogelijk tijd in de natuur door, dat brengt je geest tot rust.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Dit wordt een productieve week voor je, Vissen. Zeker wanneer je werkt, kan je positieve resultaten boeken met planeet Saturnus aan je zijde. Probeer je wel te focussen, aangezien je gedachten snel afdwalen. Wanneer je dat op kunt brengen, staat je een succesvolle week te wachten. Het is zelfs goed mogelijk dat zich een toffe kans aandient.