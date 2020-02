“Je budget laat helaas het een en ander te wensen over”: jouw horoscoop voor deze week Esther van Heerebeek-Spijkers

03 februari 2020

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Houd deze week je energielevel goed in de gaten, Ram. Planeet Jupiter ligt een beetje dwars, waardoor je sneller dan anders moe wordt. Je motivatie voor je job of een bepaald plan lijkt weg te ebben. Ook hier is planeet Jupiter de oorzaak van. Neem echter geen impulsieve beslissingen, laat het allemaal even voor wat het is.

Stier 22-4 t/m 21-5

Het ontbreekt je niet aan initiatief en enthousiasme, Stier. Vooral met betrekking tot je job of studie komt dit tot uiting. Je hebt er zin in of ziet iets helemaal zitten. Voor jou zijn er nu geen beren op de weg en mochten die er zijn, dan weet je daar in no time een oplossing voor te vinden.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Nog steeds vind je het lastig om je gedachten erbij te houden, Tweelingen. Of je nu in gesprek bent met vriendinnen of bij een vergadering zit, je kunt je niet focussen. Het wordt tijd dat je serieus met je problemen aan de slag gaat, zodat je je snel weer kunt concentreren op je werk of op anderen.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je budget laat helaas het een en ander te wensen over. Enthousiast shoppen is er deze week helaas niet bij. Toch mag dat de pret niet drukken. Ook thuis kun jij het als geen ander gezellig maken en wanneer je je vriendinnen uitnodigt, heb je het alsnog tof zonder dat het veel geld hoeft te kosten.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Er staat je een heerlijk relaxt weekje te wachten, Leeuw. Je mobiel rinkelt eens niet continue en ook je agenda staat niet bomvol afspraken. Je kunt je week helemaal naar eigen inzicht indelen! Laat je dat geen twee keer zeggen en ga eindelijk doen wat je al tijden op je verlanglijstje hebt staan. Zelfs als dat niks doen is.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je bent deze week onbewust meer met jezelf dan met anderen bezig. Je hebt duidelijke doelen voor ogen en daar ga je zo in op, dat je geen oog meer hebt voor anderen. Op zich is dat geen probleem, zolang er niets aan de hand is met je lief, vriendin of goede collega. Let hier extra op.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je weerstand is nog steeds niet al te sterk, Weegschaal. Daardoor blijft de kans op een verkoudheid of virus erg groot. Geef je gezonde leefwijze niet te snel op en blijf goed voor jezelf zorgen. Dan kom je de week absoluut door, zonder dat je ziek hoeft te worden. Je hebt het zelf in de hand.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je bent deze week een bezige bij, Schorpioen. Je hebt hartstikke veel zin in je job of studie of je houdt je bezig met allerlei plannen. Wat het ook is, je bent er zelf heel enthousiast over. Zorg wel dat het een haalbare kaart blijft, anders steek je er voor niets zoveel tijd en energie in.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Vooral tegen je lief kun je deze week iets te bot en direct zijn. Je houdt weinig rekening met zijn gevoelens en dat levert natuurlijk problemen op. Planeet Mars maakt je soms iets te assertief en daarin overdrijf je snel. Probeer je impulsen te temperen en niet altijd meteen te reageren. Daarmee beperk je de schade.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Er komt langzaam meer rust in je leven, Steenbok. Nog steeds wordt je flink bezig gehouden, maar nu behoud je wel het overzicht en is het allemaal te managen. Plan daarom eindelijk eens iets romantisch met je lief of iets spontaans met vriendinnen. Nu krijg je daar tenminste de gelegenheid toe en de tijd voor.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Ben je deze week jarig, dan ben je echt het middelpunt. Of je het nu wilt of niet, je wordt niet vergeten en flink in het zonnetje gezet. Dit is normaal gesproken niet je ding, maar je weet het wel te waarderen. Zorg in ieder geval dat je je verjaardag viert op de manier zoals jij dat wilt.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Dit wordt vooral een gezellige week voor je, Vissen. Bijna niets verloopt volgens plan, maar daar heb je gelukkig geen problemen mee. Je vindt het geen enkel probleem om de boel de boel laten en mee te gaan met wat zich voordoet en dat is precies de juiste instelling om van deze week een topweek te maken.