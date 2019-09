“Je budget kan onder druk te komen staan”: jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek-Spijkers

30 september 2019

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je budget kan deze week onder druk komen te staan, Ram. Let dus een beetje op wanneer je gaat shoppen of een (dure) aankoop wilt gaan doen. De kans is groot dat er een onverwachte rekening of kostenpost aan zit te komen, houd hier dus vast rekening mee. Je job eist de nodige aandacht van je, je wordt flink beziggehouden.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je beschikt over de nodige discipline en uithoudingsvermogen deze week, Stier. Daar zorgt planeet Saturnus namelijk voor. Ben je dus aan het lijnen, wil je een bepaald sportdoel behalen of een uitdagend project afronden, dan komt het nu absoluut goed. En dat heb je volledig aan jezelf en je inzet te danken. Beloon jezelf dus ook hiervoor.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Ook al wordt het deze week druk en hectisch, zorg ervoor dat je rustig blijft. Door te stressen of in paniek te raken, maak je het alleen maar erger. Doe stap voor stap je ding en creëer regelmatig een rustmomentje voor jezelf. Dan verlies je geen onnodige energie en kun je het allemaal zonder al teveel problemen handelen.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Helaas kan het een en ander tegen zitten deze week, Kreeft. Planeet Saturnus ligt dwars en maakt het je soms niet gemakkelijk. Toch is het belangrijk dat je niet opgeeft en gewoon door blijft zetten. Verlies je doelen niet uit het oog en probeer gemotiveerd te blijven. Dan kan het resultaat wel eens heel verrassend worden.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je krijgt deze week de kans om wat meer tijd voor jezelf te nemen. Op je werk is het momenteel niet extreem druk en privé heb je eveneens weinig verplichtingen nu. Maak hier gebruik van door iets voor jezelf te gaan doen. Ga uitgebreid in bad, verdwijn in een spannend boek of ga een dagje naar een sauna.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Maak je op voor een pittige en uitdagende week op je werk, Maagd. Gelukkig heb je planeten Mars en Saturnus aan je zijde, waardoor je het allemaal aankunt. Wel is het zaak, dat je af en toe de balans herstelt. Zorg dus dat je aan je nachtrust toekomt en tijd vrij blijft maken voor je hobby’s. Dan wordt het succesvol.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je gaat deze week graag op stap met vriendinnen of uiteten met je lief. Ben je deze week jarig, dan geef je graag een feestje om dit te vieren. Helaas laat je budget niet alle uitspattingen toe, dus let hier op. Anders kom je na deze week in financiële problemen en dat is echt niet nodig. Maak gewoon slimme beslissingen.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Het wordt deze week best druk, maar je kunt het prima aan, Schorpioen. Je krijgt namelijk hulp van planeet Saturnus. Financieel gaat het steeds beter, je weet zelfs een leuk spaarpotje te creëren. Houd dit nog even vol, dan heb je echt iets moois bij elkaar gespaard om dat ene speciale te kunnen doen of kopen.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je bent deze week enthousiast en gemotiveerd, Boogschutter. Wat je ook moet doen of wat er ook op de planning staat, je duikt er met verve in. Dat maakt de werkdruk beter te dragen, puur en alleen omdat je er zelf zo positief mee omgaat. Probeer deze manier van doen zo lang mogelijk vast te houden.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je hebt deze week weer ouderwets de neiging om je volledig op je job of studie te storten, Steenbok. De rest heeft je aandacht niet. Integendeel, die verlies je volledig uit het oog! Je lief, vriendinnen en het huishouden zijn hier de dupe van. Probeer iets meer oog te hebben voor anderen. Zo houd je tenminste iedereen tevreden.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je wordt deze week niet geplaagd door lastige planeetinvloeden, Waterman en dat is fijn! Je kunt gewoon lekker je ding doen en je krijgt daarbij alle vrijheid. Ga iets doen wat al langer op je verlanglijstje staat. Een dag naar zee, de sauna of actief bezig zijn in de buitenlucht. Je krijgt er nu allemaal de kans voor.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je budget laat deze week een extraatje toe, Vissen. Je kunt dus best gaan shoppen of uiteten. Je kunt het je nu permitteren. Verder heb je de neiging om iets teveel met je job bezig te zijn. Overwerken doe je snel. Toch is het niet altijd nodig. Maak een goede planning en houd je daaraan. Dat scheelt alvast veel tijd.