"Je bent zo met anderen bezig, dat je snel over je eigen grenzen heen kunt gaan": jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek - Spijkers

29 juni 2020

09u08 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Met vurige planeet Mars in je teken, heb je weinig geduld. Je wilt alles snel en nu en dat levert soms weerstand op bij anderen. Zeker wanneer jij je zin door wilt drijven en geen rekening houdt met de wensen van anderen. Probeer iets meer begrip op te brengen voor het feit dat mensen een andere visie kunnen hebben.

Stier 22-4 t/m 21-5

De week kabbelt rustig voort, Stier. Je doet je ding en er lijken weinig beren op de weg te zijn. Dat is gelukkig ook zo, de planeten voorspellen een voorspoedige week waarin alles volgens plan verloopt. Dat kan het helaas wel een tikkeltje saai maken, dus voor wat extra opwinding zal je zelf moeten zorgen!

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je bent deze week meer in staat om te genieten dan andere weken. Je staat stil bij wat je hebt en wie er allemaal in je leven is en dat is mooi. Je waardeert je huis, je lief en het leven dat je momenteel leidt. Die invloed heeft planeet Venus nu op je en dat zorgt voor een fijn gevoel.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je bent deze week vooral met andere mensen bezig, Kreeft. Dat doe je graag en je vindt het gezellig al die mensen om je heen. Let er wel op, dat je jezelf niet vergeet. Je bent zo met anderen bezig, dat je snel over je eigen grenzen heen kunt gaan en over je eigen behoeften heenkijkt. Probeer dat te vermijden.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Planeet Uranus maakt je rusteloos en je weet je soms geen raad met jezelf. Het doet je humeur helaas geen goed. Probeer niet alles alleen op te lossen of uit te zoeken. Praat erover met je lief of een goede vriend(in) en zorg deze week voor de nodige afleiding en dan het liefst in de buitenlucht.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Vooral met collega’s, buren of kennissen heb je toffe en gezellige gesprekken deze week. Ze zijn zelfs zeer leerzaam en geven je de nodige nieuwe inzichten. Hier zorgt planeet Mercurius wel voor. Je job of studie bezorgt je het nodige plezier, ook al moet dat online of op afstand. Je wordt nu voldoende uitgedaagd en dat is top.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Tussen jou en je lief vinden deze week de nodige discussies plaats, Weegschaal. Jullie lijken het werkelijk nergens over eens te zijn en niemand doet water bij de wijn. Wil je de sfeer weer goed krijgen, dan is een rustig gesprek noodzakelijk, zonder verwijten. Dan ontstaat er wederzijds begrip en lost het zich vanzelf wel op.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je komt deze week voor de nodige uitdagingen te staan, Schorpioen. Planeet Uranus ligt dwars en daardoor valt het af en toe niet mee om hier goed mee te dealen of een oplossing voor te vinden. Neem dan even afstand en kijk objectief naar de situatie. Beslis dan rustig hoe iets anders kan. Of praat er eens met iemand over.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

De planeten laten je deze week lekker met rust en dat merk je aan de relaxte vibe. Er spelen weinig lastige dingen en alles wat je op het programma hebt staan, verloopt rustig en naar wens. Dit is een goede week om zaken op te pakken die zijn blijven liggen of om met vriendinnen af te spreken.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je weet je niet altijd even helder uit te drukken deze week en dat zorgt helaas voor misverstanden. Vooral op je werk is dit van toepassing. Check dus steeds of de ander heeft begrepen wat je hebt gezegd, dan voorkom je problemen. Kijk ook regelmatig in je agenda, zodat je geen afspraken vergeet. Die kans is namelijk aanwezig.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je hebt deze week moeite met de dagelijkse sleur. Zeker wanneer je job veel van je vraagt of het druk is. Je verlangt naar vrijheid en de mogelijkheid je dag naar eigen inzicht in te vullen. Bespreek eens wat mogelijk is op je werk, misschien meer dan je denkt. Je kunt ook een vrije dag opnemen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Vooral de tijd die je deze week met je gezin, vrienden of familie doorbrengt, wordt top. Zorg dus dat je hier tijd voor vrij maakt. Verder heb je interessante gesprekken met collega’s, die je op nieuwe ideeën brengen. Schrijf ze op, zodat je ze zeker niet vergeet, dat zou jammer zijn. Breng ze zo spoedig mogelijk in de praktijk.