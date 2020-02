"Je bent zo bezig, dat je je lief onbedoeld in de kou zet": jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek-Spijkers

24 februari 2020

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Planeet Mars ligt deze week een beetje dwars, maar gelukkig krijg je steun van liefdesplaneet Venus. Dat betekent dat je met veel weg komt! Een iets te directe opmerking, een te impulsieve actie of andere foutjes. Er word je niet snel iets kwalijk genomen nu. Je krijgt sowieso het voordeel van de twijfel en dat is natuurlijk tof.

Stier 22-4 t/m 21-5

Vooral je job of studie vraagt komende week je volle aandacht, Stier. Gelukkig weet je iedere uitdaging te tackelen en met positief resultaat af te ronden. Wat dat betreft hoef je je absoluut geen zorgen te maken. Met inventieve planeet Uranus aan je zijde, heb je in no time oplossingen gevonden voor allerlei soorten problemen.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Door een lastig invloed van je eigen planeet Mercurius (die ook nog eens retrograde loopt), kun je je absoluut niet focussen. Je bent snel afgeleid, waardoor je veel langer aan iets moet werken dan anders. Van nature heb je weinig geduld, wat het er allemaal niet beter op maakt. Toch kun je niet anders dan je hier tijdelijk bij neerleggen.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je bent deze week minder thuis te vinden dan je wel zou willen. Op je werk hebben ze je hard nodig, zeker wanneer een aantal collega’s ziek zijn. Ook een vriendin of familielid kan je steun en hulp goed gebruiken en hierdoor zijn je dagen goed gevuld. Hoewel je gewaardeerd wordt, gaat dit wel ten koste van je me-time.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

De kans is groot dat je op school of op je werk met een pittige uitdaging te maken krijgt. Eentje waar je niet goed mee weet te dealen of waar je geen oplossing voor weet. Je bent te trots om dit aan te geven of om hulp te vragen. Dit doe je waarschijnlijk pas wanneer het echt niet anders kan.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je bent zo bezig, dat je je lief onbedoeld in de kou zet. Dit accepteert hij een tijdje, maar de kans is groot dat hij deze week aan de bel trekt. Dit kan best hard bij je binnenkomen. Probeer niet in de verdediging te schieten, maar luister naar hem en probeer daarna een compromis te sluiten.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je kunt deze week extreem rusteloos zijn, Weegschaal. Dat effect heeft planeet Mars nu op je. Het is belangrijk dat je jezelf op een positieve wijze bezig houdt. Vooral sporten of bewegen heeft een gunstig effect. Hierdoor raak je overtollige energie kwijt en word je op een gezonde manier moe en kalm. Probeer het maar eens.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Voor jou is het deze week vooral lang leve de lol. Serieuze zaken zoals werk of studie, laat je nu liever even voor wat het is. Dit kan een tijdje geen kwaad, zolang je geen belangrijke afspraken mist of wanneer het werk opstapelt. Zorg dat je dit voor jezelf helder hebt, voordat je je in een volgend feestje stort.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Vooral de communicatie tussen jou en je lief kan deze week flink haperen, Boogschutter. Jullie zitten niet op één lijn en jullie begrijpen elkaar verkeerd. Genoeg stof voor pittige discussies en soms zelfs ruzie. Neem liever de tijd om even rustig met elkaar te praten, in plaats van verwijten maken. Daar schieten jullie namelijk weinig mee op.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Mentaal kun je de drukte wel aan die jouw kant uit komt deze week. Het is je energielevel dat in het gedrang komt. Ook voel je niet wanneer je grens bereikt wordt. Het is belangrijk dat je je hier bewust van wordt, want dan kun je hier op tijd iets aan doen. Zorg goed voor jezelf, dat is zeer belangrijk.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je kunt deze week erg twijfelen en dat is niet je normale manier van doen. Dit heeft te maken met de invloed van planeten Mercurius en Uranus. Sta je voor een belangrijke beslissing, neem dan vooral je tijd. Luister niet alleen naar je verstand, maar betrek ook je gevoel erbij, dan weet je dat je de juiste keus maakt.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Dit wordt een hectische week voor je, Vissen. Van nature ben je best chaotisch, wat het er allemaal niet beter op maakt. Je vergeet afspraken, raakt spullen kwijt of je weet plots niet meer waar je meer bezig was. Ben niet te streng voor jezelf. Deze week is gewoon niet echt te volgen en dat is gelukkig maar tijdelijk.