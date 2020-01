“Je bent onder invloed van diverse planeten erg onrustig”: jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek-Spijkers

06 januari 2020

09u02 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Dit wordt een pittige week voor je, Ram. Zeker wanneer je vakantie hebt gehad en deze week weer aan de slag moet. Het kost je moeite om weer in een routine te komen. Zorg dat je niet teveel afspraken plant of teveel verplichtingen hebt, dan maak je het jezelf in ieder geval een beetje gemakkelijker.

Stier 22-4 t/m 21-5

Start je deze week weer met werken of studeren, dan wordt het super gezellig. Lekker bijkletsen met collega’s of medestudenten en daarbij rustig opstarten. Het kost je in ieder geval weinig moeite. Financieel zit het ook nog eens lekker mee. Ondanks de dure feestdagen heb je nog steeds wat te besteden. Handig nu het overal sale is.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Ook al heb je vakantie gehad en ben je voldoende uitgerust, je blijft nog steeds behoorlijk moe. Planeet Neptunus heeft dat effect op je deze week. Geef je er aan over en maak het jezelf vooral niet te zwaar. Skip onnodige taken en verplichtingen en doe wat je kunt. Volgende week is er weer een week.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Met je lief heb je deze week de nodige discussies wat het er allemaal niet gezelliger op maakt. Je vindt dat hij te weinig doet in huis of niet goed met het budget om gaat. Je steekt je mening niet onder stoelen of banken en je wederhelft ook niet. Neem af en toe afstand van elkaar, dat helpt te relativeren.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Er staat je een redelijk relaxte week te wachten, Leeuw. Je bent daarbij graag thuis, zeker na een werkdag. Je vindt het geen probleem om het huishouden te doen of op te ruimen en dat komt goed uit. Na de feestdagen is het vaak nodig om orde op zaken te stellen. Leg daar deze week je focus op.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Dit wordt een hectische week voor je, Maagd. Dit komt niet zozeer door je job of studie, maar door allerlei issues die bij collega’s of vriendinnen lijken te spelen. Je bent regelmatig luisterend oor en dat is soms erg vermoeiend. Je denkt er nog lang over na en het raakt je soms diep. Dat maakt het allemaal best pittig.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Jij en je lief hebben deze week helaas de nodige issues samen. Dit kan over jullie budget gaan, maar ook over andere zaken. Jullie zitten totaal niet op een lijn en niemand lijkt een compromis te willen sluiten. Wanneer je dit zo vol blijft houden, wordt het er niet beter op. Vraag jezelf af of dit het waard is.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Als single is dit een goede week om te gaan stappen of op wat voor wijze dan ook onder de mensen te zijn. De kans op een spannende ontmoeting is namelijk zeer aanwezig, de vonken vliegen er dan vanaf. Zorg dus voor de juiste look en laat je verleiden en neem iedere uitnodiging voor een borrel of feestje aan.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je weerstand is onder invloed van planeten Mars en Neptunus laag en dat is helaas echt iets om rekening mee te houden. Je bent namelijk sneller vatbaar voor virussen, infecties of blessures. Gun jezelf de nodige rust en zorg voor gezond en gevarieerd eten en drinken. Dat is de enige manier om jezelf hiertegen te beschermen.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Dit wordt een drukke week voor je, Steenbok. Toch heb je hier absoluut geen problemen mee. Na al het relaxen of stilzitten tijdens de Kerstvakantie, ben je wel toe aan wat nieuwe uitdagingen en bezigheden. Het gaat je gelukkig ook allemaal goed af, je gaat als een trein. Zorg wel dat je af en toe wat tijd voor jezelf inbouwt.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Voor de liefde wordt dit een mooie week, Waterman. Of je nu single bent of een vaste lief hebt, aan aandacht zal het je absoluut niet ontbreken. Je seksleven krijgt hoe dan ook een boost. Planeet Venus heeft daarnaast eveneens een positief effect op je financiën. Je hebt ruimte om toffe dingen te doen of te kopen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je kunt deze week niet echt je draai vinden, Vissen. Je bent onder invloed van diverse planeten erg onrustig. Dit wordt nog versterkt wanneer je na een vakantie weer aan het werk gaat. Neem je tijd en laat je niet teveel pushen. Je hebt nu eenmaal even de tijd nodig om in je ritme te komen.