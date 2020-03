“Ik wou dat ik u kon hamsteren”: de leukste kaartjes om te versturen naar je dierbaren in quarantaine lvds

21 maart 2020

13u56 0 Vrije tijd De komende weken zullen we onze bezoekjes aan familie en vrienden moeten uitstellen. Maar dat is wel hét perfecte moment om een old school kaartje te sturen en te laten weten dat je aan hen denkt. Het land mag dan wel stilliggen, liefde laat zich niet tegenhouden.

In deze digitale wereld is een berichtje snel verstuurd. Maar nu je veel tijd hebt kan je er gerust pen en papier bij pakken om een brief te sturen naar de personen die je wat minder zal zien. We vergeten soms hoe leuk het is om een zelfgeschreven kaartje te ontvangen of zelf naar iemand op te sturen. Het is veel persoonlijker en toont aan dat je moeite doet. Dus waar wacht je nog op?

Vooral wie nu alleen thuis zit, kan een hart onder de riem gebruiken. In deze tijden hebben we elkaar hard nodig en zijn leuke postkaartjes een lief gebaar. Wie betekent er bijvoorbeeld meer voor jou dan toiletpapier - het meest begeerde product dezer dagen -, en wie haalt, ondanks deze vreemde periode, de zon in jou naar boven? Wij lijsten de leukste kaartjes voor je op.

1/ Danmaarzo, € 5,00 (7 verschillende stuks), online te koop.

2/ Kaart Blanche, € 3,00, online te koop.

3/ Gentsdesign, € 2,50, online te koop.

4/ Kaart Van Troje, € 2,80, online te koop.

5/ Gentsdesign, € 2,50, online te koop.

6/ Eva Mouton, € 3,00, online te koop.

7/ Pink Cloud Studio, € 3,50, online te koop.

8/ Kaart Blanche, € 3,00, online te koop.

9/ Label Drie, bestelling plaatsen via bericht , online te koop.

