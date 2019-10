“Ik kan altijd bij mijn papa en mama terecht”: Zita Wauters & leeftijdsgenoten over de jeugd van tegenwoordig NINA-redactie

04 oktober 2019

15u46 0 Vrije tijd De actie Rode Neuzen Dag focust dit jaar op de mentale, sociale en fysieke weerbaarheid van alle jongeren. Waarmee worstelt de jeugd van tegenwoordig, wat zijn de grootste valkuilen en bij wie kunnen ze terecht? The Voice-finalist Wannes Lacroix (17), klasgenoten Pernilla Desomer (15) en Dara Oguntubi (16), social influencer Zita (14), dochter van Koen Wauters & Valerie De Booser, aan het woord.

Een op de vijf jongeren worstelt met grote mentale problemen. De vier die vandaag voor onze neus zitten, schrikken niet van dat cijfer.

Wannes: “Op mijn school zijn er best wel wat jongeren die een struggle leveren, ja. Sommigen hebben paniekaanvallen, bijvoorbeeld. Best eng.”

Pernilla: “Ik ken jongeren die bipolair zijn. Of een depressie hebben.”

Dara: “Ik zie vooral leeftijdsgenootjes vechten tegen faalangst op school. En ik moet ook denken aan mijn zus. Toen ze mijn leeftijd had, ging het een beetje mis. Het liep moeilijk op school, ze worstelde met zichzelf, met haar identiteit. Ze heeft een hele tijd last gehad van depressies.” Het volledige interview lees je morgen in NINA of op nina.be!

