“Ik heb me eenzaam gevoeld in de strijd om vrijuit te praten over seksueel plezier”: Flo Windey & Goedele Liekens voor Nina mv

01 november 2019

15u42 0 Vrije tijd Goedele Liekens praat er al járen onomwonden over, als ervaren seksuologe in binnen- en buitenland. Flo Windey doet sinds kort hetzelfde, als nieuwbakken flapuit op StuBru en YouTube. Twee verschillende generaties met een en dezelfde mening: “Het kan nooit genóég over seks gaan.”

Seks – en dan vooral seksueel plezier – ter sprake brengen. De dingen benoemen zoals ze zijn. Taboes doorbreken. Geen blad voor de mond nemen. Goedele Liekens begon er twee decennia geleden al mee. ’s Lands bekendste seksuologe krijgt nu het gezelschap van jong geweld: Flo Windey waait als – what’s in a name? – een frisse wind door Vlaanderen met haar programma Flowjob op StuBru. “Ik heb zó lang gewacht op iemand als jij, Flo”, lacht Goedele die dag in onze fotostudio. “Het is dankzij jou dat ik hiermee begonnen ben”, luidt het bewonderend aan de andere kant. Het dubbelinterview lees je morgen in NINA of op nina.be, we geven je vandaag al een blik achter de schermen van onze fotoshoot.

