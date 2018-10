'Ik ga tweedehands shoppen en ik neem NIET mee': waarom je deze spullen best nieuw koopt Margo Verhasselt

12 oktober 2018

14u07

Bron: bustle 0 Vrije tijd Een huis inrichten kan een een dure bedoeling zijn: verven, een nieuwe keuken kiezen, meubels kopen, ... Het prijskaartje gaat al snel de hoogte in. Toch zijn er heel wat manieren om geld te besparen, door tweedehands meubels te shoppen bijvoorbeeld. Al zijn er enkele spullen die je beter niet op die manier aanschaft. Een overzicht.

Het gaat dan niet alleen over de properheid van het stuk, maar ook de conditie ervan. Het mag dan wel veel goedkoper zijn om een paar potten en pannen te kopen die al een vorige eigenaar hadden, er zijn enkele slijtagesporen die ze gewoon minder nuttig kunnen maken.

We lijsten even op waar je best niet op bespaart:

Slaapkamer

Wanneer het over de slaapkamer gaat, zijn er enkele dingen die je best gewoon nieuw koopt. Matrassen en kussens haal je best rechtstreeks nieuw uit de winkel, omdat er gewoon geen andere manier is om zeker te zijn dat ze volledig proper zijn. Beddengoed daarentegen kan je wel een tweede leven geven, vermits je ze goed wast.

Woon- en eetkamer

Bijna alles wat je nodig hebt om je woonkamer aan te kleden, kan je vinden in een tweedehandswinkel. Meubels kunnen perfect al eens gebruikt zijn. Je bespaart niet alleen geld op deze manier, je komt waarschijnlijk ook stijlen tegen die je tegenwoordig niet meer in veel winkels vindt. Het enige stuk dat je best nieuw aankoopt, is je zetel. Opnieuw om hygiënische redenen.

Keuken

Borden, glazen en bestek tweedehands kopen is niet alleen een goede manier om wat centjes te besparen, het is ook een leuke manier om een hele collectie unieke spullen te verzamelen in je keuken. Wat moet je laten staan in de tweedehandswinkel voor in de keuken? Elektronische machines als microgolfovens, blenders en ook potten en pannen, want die vertonen na enkele jaren al snel slijtage.

Badkamer

De meeste badkamerbenodigdheden koop je best nieuw, om hygiënische redenen. Al kunnen een wc-rolhouder, een zeeppompje etc. uiteraard geen kwaad.