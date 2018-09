"Ik doe het morgen wel!" 3 tips die je leren samenleven met een uitsteller Margo Verhasselt

21 september 2018

08u58

Bron: PureWow 0 Vrije tijd Samenzijn met iemand die chronisch uitstelgedrag vertoont, het kan schattig zijn. Ze komen zo 'à l'aise' over. Zeker in het prille begin. Maar nu jullie getrouwd zijn of al een tijdje een koppel vormen, is het een pak moeilijker. Deadlines zijn belangrijker geworden. Denk: belastingen, kinderen ophalen etc. Deze tips bewaren de harmonie in jullie leven.

Wijs niet met de vinger

Oké, het gedrag kan erg vervelend zijn. Zeker wanneer hij beloofde om die ene rekening te betalen of zij deze keer écht naar jouw ouders ging bellen om te zeggen dat jullie ook naar het verjaardagsfeest van oma komen. Maar het is geen goed idee om met de vinger te wijzen en verwijten in het rond te smijten.

Wanneer je aan iemand met uitstelgedrag vertelt dat ze een agenda moeten kopen, komt dat overeen met aan een persoon met een depressie zeggen dat ze gewoon moeten gelukkig zijn. Het werkt niet. Toon begrip en probeer er samen aan te werken.

Maak zelf een to-do-lijstje

Uitstellers worden niet graag gecommandeerd. Volgens experts is de beste manier om te zorgen dat je toch gedaan krijgt wat nodig is, om zelf een lijstje op te maken in plaats van rond hun oren te zeuren. Hoe meer ze zich onder druk gezet voelen, hoe minder zin ze gaan hebben om het te doen.

Moedig ze aan

Uitstelgedrag wordt vaak veroorzaakt door diepgewortelde faalangst. Mensen met uitstelgedrag hebben erg veel schrik van wat anderen over hen denken. Ze komen dus ook liever over alsof ze er te laat aan beginnen dan alsof ze het niet goed genoeg kunnen. Probeer daarom elk positief punt echt aan te moedigen. Dit zal hen motiveren om effectief de handen sneller uit de mouwen te steken.