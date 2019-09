“Het wordt een waar gekkenhuis”: jouw horoscoop voor deze week Esther van Heerebeek-Spijkers

02 september 2019

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Maak je op voor pittige uitdagingen op je werk, Ram. Er komen flink wat taken op je bordje te liggen. Gelukkig snelt planeet Jupiter je te hulp en verschaft je voldoende energie en motivatie om de klussen te kunnen klaren. Het is dan alleen nog een kwestie van volhouden en dan komt het dik voor elkaar.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je hoeft deze week absoluut niet bang te zijn dat je je gaat vervelen, Stier. De planeten houden je lekker bezig! Je job heeft de nodige uitdagingen voor je in petto, je sociale leven vraagt de nodige aandacht en je hebt op teveel dingen ja gezegd, waar je nu niet meer onderuit kunt. Gelukkig beleef je aan veel dingen plezier.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Dit wordt voor jou een crazy week, Tweelingen. Je vraagt je geregeld af hoe je alles gedaan krijgt. Het is belangrijk dat je duidelijk je grenzen aangeeft en ook een keer nee zegt. Plan regelmatig me-time in en zeg onnodige afspraken af. Dan kom je zonder al teveel kleerscheuren de week door en kun je tenminste van sommige dingen genieten.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Er gebeuren deze week veel toffe dingen, Kreeft. Verrassende gebeurtenissen op je werk, interessante gesprekken met vriendinnen of collega’s en een goed gevuld weekend. Je kunt je lol op. Toch is het goed om met twee dingen rekening te houden. Geef niet teveel geld uit en trek je af en toe terug om bij te tanken.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Jij en je lief kunnen komende dagen andere ideeën hebben over de weekinvulling. Jij onderneemt het liefst samen iets of bezoekt ieder feestje of evenement dat er is. Je lief kruipt liever met jou op de bank of wil iets met zijn eigen vrienden doen. Je kunt hier een twistpunt van maken of je laat elkaar de ruimte. Jouw keus!

Maagd 24-8 t/m 22-9

Het wordt deze week een waar gekkenhuis! Je staat onder invloed van bizar veel planeten en dat merk je aan alles. Je mobiel staat niet stil, je agenda is overloaded en op je werk heb je geen moment voor jezelf. Het kost enige organisatie skills om alles in goede banen te leiden. Gelukkig ben jij daar prima toe in staat.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Om de verveling te verdrijven, heb je de neiging kostbare afleiding te zoeken. Een dagje shoppen, lunchen met vriendinnen of meerdere terrasjes bezoeken met je lief. Hoewel dat natuurlijk ontzettend tof en gezellig is, geef je meer geld uit dan je hebt. Je kunt ook je tijd op een goedkopere manier besteden. Ben gewoon een beetje inventief.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Wanneer je deze week teveel vasthoudt aan je planning, dan kun je in de problemen komen. Het wordt namelijk zo’n week waarin er steeds iets verandert, afgezegd of gewijzigd wordt. Blijf je koppig aan alles vasthouden, dan wordt het onnodig zwaar. Sta open voor twists en stel je zo flexibel mogelijk op. Dan kun je zomaar prettig verrast worden.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Hoe zeer je ook je best doet, weinig verloopt deze week naar wens. Een project op je werk verloopt stroef of teleurstellend, een feest wordt niet zo tof als gehoopt en een goede vriend(in) stelt je teleur. Daardoor ben je thuis niet bepaald gezellig en is de sfeer soms gespannen. Je kunt er het best met je lief over praten.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je agenda staat deze week bomvol afspraken, vergaderingen en andere verplichtingen. Een ander zou er compleet gek van worden, maar jij niet. Je doet je ding en werkt alles stap voor stap af, zonder je kalmte te verliezen. Je bent een inspiratie voor je collega’s. Neem welgemeende complimenten dan ook gerust in ontvangst. Je hebt ze meer dan verdiend.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Heb je als single een date, dan verloopt je afspraakje alles behalve soepel. Je hebt van te voren hoge verwachtingen, maar daar komt helaas weinig van uit. Wellicht is dit een leerpuntje voor je. Stel je voortaan neutraler en meer open op. Dan is de druk niet zo hoog en kan het alleen maar meevallen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Fasten your seatbelts, want er staat je een hectische en turbulente week te wachten. Reken op volle dagen, bomvol werk en afspraken. Onverwachte wendingen, zowel wat betreft je job als in je privéleven. Je hebt het een nog niet verwerkt en het volgende dient zich alweer aan. Stel je hier dus op in, zodat je niet overweldigd wordt.