"Het ontbreekt je niet aan doelen en plannen": jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek-Spijkers

18 mei 2020

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je energielevel is laag, Ram. Daar kun je deze week helaas niet omheen. Probeer niets te forceren en ga vooral niet over je grenzen heen, daar heb je alleen jezelf mee. Dit is wel een prima week om je financiën op orde te brengen of goed na te denken wat je doelen voor de komende tijd zijn.

Stier 22-4 t/m 21-5

Dit wordt een super hectische week voor je, Stier. Van alle kanten lijkt er werk op je af te komen of je hulp nodig te zijn, je weet op een gegeven moment niet meer wat je volgende stap zou moeten zijn. Je laat je teveel leiden door anderen. Neem het heft in eigen hand en bepaal zelf wat voorrang krijgt.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Planeet Mars ligt deze week echt dwars, Tweelingen. Dat betekent dat je niet alles kunt doen wat je graag zou willen. Het ligt niet aan jouw enthousiasme of inzet, er is gewoon weerstand. Leg je er liever bij neer, anders raak je in no time gefrustreerd. Voor de liefde is dit gelukkig wel een heerlijke week.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je motivatie is deze week helaas ver te zoeken, Kreeft. Het ontbreekt je aan zin, daadkracht en enthousiasme. Planeten Jupiter en Pluto zijn hier de oorzaak van. Gelukkig krijg je nog wat hulp van planeet Mars, waardoor je wel over voldoende energie beschikt om het in ieder geval te proberen! Het zal echter niet veel opleveren.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je budget is echt een bron van zorg deze week, Leeuw. Je kunt dit niet meer negeren, al zou je dat het liefste willen. Kijk objectief naar je uitgaven en je inkomen, dan zie je wat het probleem is. Doe jezelf een groot plezier en maak dit snel in orde. Dat heb je gelukkig zelf in de hand.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Het ontbreekt je niet aan doelen en plannen deze week, Maagd. Helaas wel aan de benodigde energie! Het is dus aan te raden een aantal plannen tijdelijk opzij te schuiven en op een later moment op te pakken. Richt je pijlen nu op één doel en doe dat goed. Daar bereik je nu het meeste mee.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Voor veel mensen is planeet Jupiter deze week een spelbreker. Dat geldt helaas ook voor jou. Neem niet teveel hooi op je vork en ga vooral niet over je eigen grenzen heen. Daar gaat je weerstand en energielevel drastisch door omlaag. Ben dus verstandig in wat je wel en niet doet komende week, dan kom je er wel doorheen.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Jij bent een van de weinige mensen die deze week vooral positieve invloeden ervaart van de huidige planeetstanden, Schorpioen! Maak daar handig gebruik van. Werk je plannen uit, breng je administratie op orde of besteed meer tijd aan je lief of kids. Wat jij maar wilt. Je hebt de nodige steun, dus het gaat zeker lukken.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je hebt super veel zin om actief bezig te zijn, te sporten of tijd door te brengen in de buitenlucht. Helaas gooit vurige planeet Mars wederom roet in het eten. Wanneer je niet zorgt voor een goede warming-up is de kans groot dat je een blessure oploopt. Of je bent zo moe, dat je niet aan beweging toekomt.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je gaat deze week als een speer! Zeker wanneer je veel te doen hebt, dat laat je je geen twee keer zeggen. Doordat je steun krijgt van planeten Mars en Jupiter, doe je je job sneller dan anders en daardoor houd je aan het einde van de week zelfs nog tijd over. Zorg dan dat je iets tofs gaat doen.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je job of studie blijven voor jou zeer belangrijk in deze tijd. Dat is komende week niet anders. Gelukkig gaat het je allemaal super goed af en boek je de resultaten die je voor ogen hebt. Dat zorgt voor extra veel voldoening. Financieel ziet het er goed uit. Je hebt een extraatje om aan jezelf te besteden.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Hoewel het best weer een hectische week wordt, weet jij er wel prima doorheen te komen. Dat heeft alles te maken met je flexibele instelling. Je houdt niet teveel vast aan een planning en je past je aan wanneer plannen wijzigen. Op die manier kom je met een goed gevoel de week door, zonder stress.