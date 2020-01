"Het ontbreekt je helaas aan inspiratie en ideeën": jouw horoscoop voor deze week Esther van Heerebeek-Spijkers

20 januari 2020

07u59 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

De maan heeft deze week effect op je stemming, Ram. Het ene moment ben je happy en positief, het andere somber en verdrietig. Neem deze emoties niet al te serieus, ze verdwijnen namelijk net zo snel als ze gekomen zijn. Het is wel raadzaam om te zorgen voor een goede uitlaatklep. Praat over je gevoelens of schrijf ze op.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je bent deze week weer lekker op dreef, Stier. Je bijt je vast in je job of studie en ook thuis zit je niet bepaald stil. Hierdoor verzet je veel werk en boek je de nodige successen. Zorg wel voor de juiste balans. Dat doe je door in het weekend tijd vrij te maken voor fun en ontspanning.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je krijgt deze week de kans om orde op zaken te stellen. De planeten laten je vrijwel met rust, waardoor je je eigen plan kunt trekken. Werk je administratie bij, ruim je huis op of betaal achterstallige rekeningen. Een grote schoonmaak houden is eveneens een goed plan. Het zal je tegen het einde van de week een voldaan gevoel geven.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je wilt deze week veel te veel dingen tegelijk, Kreeft. Die invloed heeft grillige planeet Uranus nu op je. Dat maakt je een beetje chaotisch en uiteindelijk heb je nog steeds weinig af niets weten af te ronden. Probeer je enthousiasme te temperen en focus je op een ding tegelijk. Daar bereik je nu veel meer mee.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Het ontbreekt je helaas aan inspiratie en ideeën deze week, Leeuw. En dat is vooral lastig wanneer je een creatieve of artistieke job hebt of bepaalde problemen op moet lossen. Je kunt het beter even parkeren en er op een later tijdstip op terug komen. Mits dat mogelijk is natuurlijk. Anders kun je een collega om hulp vragen.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Net als de Stier ben jij deze week lekker bezig. Zonder problemen doe je je job en handel je af wat op je pad komt. Het kost je nu zelfs weinig moeite, omdat je gemotiveerd bent en over de nodige energie beschikt. Houd dit vast, op deze manier krijg je nog meer gedaan dan je van plan bent.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Helaas zit je niet zo lekker in je vel, Weegschaal. Of je kampt met een verkoudheid, griep of infectie of je bent een beetje somber. Gewoon niet jezelf. Blijf hier niet te lang mee rondlopen. Bezoek de huisarts wanneer je klachten niet overgaan of neem je lief of een goede vriendin in vertrouwen om over je gevoelens te praten.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Er kunnen deze week de nodige discussies ontstaan, vooral tussen jou en je lief. Jullie lijken het werkelijk nergens over eens te worden. Je bent koppig en houdt stevig vast aan je mening. Vraag jezelf af of dit alles stress waard is. Wellicht is een compromis mogelijk? Daar maak je het jezelf in ieder geval een stuk gemakkelijker mee.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je kunt deze week behoorlijk impulsief zijn. Niet alleen met wat je zegt, ook wat betreft geld uitgeven. Je let niet op je budget en koopt gewoon waar je zin in hebt. Wanneer je niet zoveel te besteden hebt, kom je daardoor in de problemen. Voor alles geldt, denk komende dagen eerst goed na voor je iets zegt of doet.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Hoewel dit een drukke week voor je wordt, bereik je wel je doelen. Bijna alles wat op je to do lijstje staat, krijg je gedaan. En dat maakt de week zeer productief. Vergeet jezelf niet te belonen voor je noeste arbeid en plan iets tofs met je lief of vriendinnen. Koop eindelijk dat gewenste item of ga een dagje weg.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Jarig of niet, je bent een beetje uit je doen. Op de een of andere manier vind je deze week je draai niet. Je bent onrustig en een beetje stuurloos. Zowel jij als je lief wordt er een beetje gek van. Zorg voor afleiding of een inspannende, fysieke activiteit zoals sporten of hardlopen. Daar breng je jezelf mee in balans.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Dit wordt een prettige week voor je, Vissen. Liefdesplaneet Venus staat in je teken en dat zorgt voor een heerlijk liefdesleven. Ben je nog single, dan hangt er letterlijk liefde in de lucht! Verder maakt je dit gevoeliger en sensitiever. Doe jezelf dus een plezier en trek je af en toe even terug om jezelf af te schermen.