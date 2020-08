"Het ontbreekt je een beetje aan initiatief": jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek - Spijkers

10 augustus 2020

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Ester van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Dit kan een hectisch en pittig weekje worden, Ram. Ben je nog aan het werk, dan heb je nog ontzettend veel te doen, zeker wanneer je vakantie eraan komt. Ben je al vrij, dan lopen een aantal plannen verkeerd of de week verloopt anders dan je had gedacht. Een flexibele instelling is deze week wel gewenst.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je hebt deze week genoeg te doen, Stier. En is dat niet zo, dan zorg je daar zelf wel voor. Vanwege diverse planeetinvloeden ben je zeer onrustig en voel je de behoefte om bezig te zijn. Je lief kan daar niet altijd iets mee en dat levert soms discussies op. Probeer een goede balans te vinden.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Heb je deze week vakantie, dan ziet het er goed uit. Dan ben je prima in staat te relaxen en te genieten van je vrijheid. Ben je aan het werk, dan kost je dat flink wat moeite. Je energielevel is laag en het ontbreekt je aan motivatie. Het is dan echt jezelf bij elkaar rapen en positief toespreken.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Het ontbreekt je deze week een beetje aan initiatief, Kreeft. Hierdoor ben je best passief en maak je weinig plannen. Geen probleem wanneer je lief of vriendinnen dit oppakken, maar doet niemand dit, dan gebeurt er niet veel. Ook klusjes of het huishouden blijven dan liggen. Wil je niet teveel achterblijven, probeer dan in ieder geval iets te doen.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Dit wordt op meerdere fronten een positieve week voor je, Leeuw. Ben je deze week jarig, dan word je op gepaste wijze in het zonnetje gezet. Ben je niet jarig, dan weet je toch van de week te genieten. Vakantie of niet, je neemt je tijd voor vrienden en familie en om heerlijk te relaxen.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Het ontbreekt je absoluut niet aan enthousiasme en motivatie deze week. Heb je vakantie, dan weet je duizend-en-één dingen te bedenken om te doen. Ben je aan het werk, dan heb je daar absoluut geen moeite mee. Je ziet overal een uitdaging in die je graag aangaat. Heeft je lief een plan, dan ga je ook daar graag in mee.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Het is goed om alle impulsieve acties te vermijden deze week, Weegschaal. Of het nu om een beslissing gaat of het omgaan met geld, denk eerst goed na. Zeker wanneer het om een belangrijke keuze gaat of een dure aankoop. Je wilt geen spijt krijgen, dus neem je tijd. Vraag eventueel advies aan iemand die je vertrouwd.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je trekt deze week graag je eigen plan. Of je nu aan het werk bent of op vakantie, dat maakt geen verschil. Je hebt voor jezelf een aantal doelen voor ogen die je graag wilt realiseren en wat dat betreft laat je je niet tegenhouden. Houd wel rekening met het feit dat je dan weerstand kunt verwachten.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Dit is een mooie week om vakantie te hebben, Boogschutter. Het kost je nu namelijk geen enkele moeite om jezelf over te geven aan een relaxte levensstijl. Ben je wel aan het werk, dan is het belangrijk dat je regelmatig tijd voor jezelf plant om bij te tanken. Dat heb je de komende dagen namelijk echt nodig.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Dit wordt een uitdagende week voor je, Steenbok. Zeker wanneer je aan het werk bent. Er komt nu veel op je schouders te liggen en het kost je de nodige energie om daarmee te dealen. Heb je vakantie, dan zit je beter in je vel. Dan ben je in ieder geval in staat om te chillen en relaxen.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Tussen jou en je lief botert het helaas niet zo deze week. Communicatieplaneet Mercurius ligt dwars en dat is te merken. Je begrijpt je lief niet echt en dat is wederzijds. Je hoort niet wat hij zegt en jij hebt het gevoel dat hij je niet begrijpt. Neem dan vooral de tijd om naar elkaar te luisteren.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Dit wordt een prettige week voor je, Vissen. Of je nu aan het werk bent of vakantie hebt, het verloopt allemaal vlotjes en naar wens. Dit is een goede week om af te spreken met vrienden of familie, of organiseer een borrel of barbecue bij jou thuis. Het zal super gezellig zijn, daar mag je op rekenen.