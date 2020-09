"Het kan zeer onrustig en turbulent worden" : jouw horoscoop voor deze week Esther van Heerebeek-Spijkers

07 september 2020

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Ester van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je krijgt deze week met wat weerstand te maken, Ram. Dit heeft te maken met planeten Mars, Jupiter en Pluto. Je moet de komende dagen wat meer je best doen om een positief resultaat te behalen, op welk vlak dan ook. Het voordeel is wel dat dit een blijvend resultaat zal zijn, dus het loont de moeite.

Stier 22-4 t/m 21-5

Het kan een zeer onrustige en turbulente week voor je worden, Stier. Niet echt hoe jij het graag hebt. Toch weet je er goed doorheen te komen, zeker wanneer je je niet gek laat maken en vooral je eigen ding blijft doen. Het biedt ook toffe nieuwe kansen en mogelijkheden, ben daar dus alert voor.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Helaas is je energielevel laag en dat maakt je een tikkeltje futloos, Tweelingen. Ook je motivatie en enthousiasme is ver te zoeken en daar weet je niet altijd even goed mee om te gaan. Je kunt het best goed voor jezelf zorgen deze week en niet te veel van jezelf eisen. Dit waait echt wel weer over.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Het is goed om je energielevel en je financiën in de gaten te houden deze week. Je hebt de neiging om regelmatig over je grenzen heen te gaan en impulsief te reageren en dat is niet wenselijk voor je welzijn en je budget. Probeer te bezinnen en eerst goed na te denken voor je iets doet, daarmee voorkom je problemen.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je hebt deze week zin om iets aan je look of interieur te veranderen, Leeuw. Je hebt nu verfrissende nieuwe ideeën en je bent eraan toe. Planeet Venus laat je gemakkelijk geld uitgeven en je bent meer uit op een luxe levensstijl. Zolang je budget dit toelaat, is het geen probleem. Dan wordt deze week een kwestie van genieten.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Hoewel de komende week goed verloopt, toffe elementen bevat en zeer inspirerend is, word je er wel ontzettend moe van, Maagd! Je zegt niet snel nee en voor je gevoel moet je overal bij zijn. Wil je niet uitgeput richting het weekend gaan, dan kun je maar beter naar de signalen van je lichaam luisteren.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Voor je gevoel zit het deze week geregeld tegen, Weegschaal. Helaas kan dat inderdaad het geval zijn onder invloed van planeten Jupiter en Pluto. Toch is niet alles verloren. Er wordt wat meer daadkracht en doorzettingsvermogen van je gevraagd. Als je dat kunt opbrengen, komt het alsnog goed. Geef gewoon niet te snel op.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je zit deze week in een lekkere flow, Schorpioen. Je job, je studie en je privéleven verlopen voorspoedig. Wel is het raadzaam niet te veel hooi op je vork te nemen, want dan ren je jezelf onnodig voorbij. Doe één ding tegelijk en geniet ook van de positieve ontwikkelingen. Want in je haast vergeet je dat weleens.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Helaas ben je deze week wat vatbaarder voor een virus, blessures of infecties, Boogschutter. Planeet Neptunus heeft deze invloed. Het is daarom aan te raden om te zorgen voor een goede weerstand en niet te veel van jezelf te vergen. Eet gezond en regelmatig en zorg voor voldoende rust en slaap. Op die manier zorg je het best voor jezelf.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Nog steeds weet jij niet stil te zitten, Steenbok. Je wordt zowel op je werk als thuis flink beziggehouden en daar ga je volledig voor. Niet alleen omdat het moet, maar ook omdat je dat zelf graag wilt. Zolang je ook tijd vrij maakt voor plezier en ontspanning, hoeft het gelukkig geen probleem te worden.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Komende week wordt waarschijnlijk zeer rustig en dat is prettig, Waterman. Je komt toe aan jezelf en zaken die zijn blijven liggen. Je kunt nu in je eigen tempo aan de slag en alles één voor één afwerken. Dit geeft een prettig en voldaan gevoel aan het einde van de week, dus doe er absoluut je voordeel mee.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Net als voor Steenbok is stilzitten er waarschijnlijk niet bij deze week, Vissen. Toch ziet het er allemaal positief en happy uit. Het kan wel druk en soms een tikkeltje chaotisch worden, maar dat mag de pret niet drukken. Het wordt vooral gezellig en zeer inspirerend. Echt een fijne week om naar uit te kijken.