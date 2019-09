“Het is mogelijk dat je voor een lastige keuze of beslissing staat”: jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek-Spijkers

16 september 2019

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je kunt deze week een beetje met jezelf overhoop liggen, Ram. Vooral je gevoelens en emoties spelen je parten. Blijf er niet alleen mee rondlopen, want dan maak je het erg zwaar voor jezelf. Praat erover met je lief, een goede vriendin of een professional. Dat lucht op, geeft inzicht en dan voel je je snel weer beter.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je hebt deze week een duidelijk doel voor ogen en je stopt niet totdat je dit bereikt hebt. Of het nu om een project op je werk gaat, het versieren van een lover of het krijgen van een lening. Je laat je niet kisten. De kans dat het lukt is groot, je krijgt hulp van de juiste planeten.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je ongeduldigheid zit je komende week regelmatig in de weg, Tweelingen. Niets gaat snel genoeg naar je zin en de irritatiefactor is dan ook vaak hoog. Toch kun je soms niet anders dan afwachten. Hoe eerder je dat accepteert, hoe sneller je wat meer geduld op kunt brengen en rust in je hoofd kunt gaan creëren.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Het is mogelijk dat je voor een lastige keuze of beslissing staat. Toch weet je dat je nu door moet pakken, je hebt er te lang tegenaan gehikt. Je wilt nu orde op zaken stellen. Dat is een heel goed plan en planeten Mars en Pluto steunen je hierin. Durf voor jezelf op te komen en ga je eigen weg.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je krijgt de kans om je week volledig naar eigen hand te zetten. Je bent baas over je planning en dus ook over je vrije tijd. Laat deze mogelijkheid niet aan je voorbijgaan en maak er het beste van. Je kunt nu een optimale balans creëren tussen werk en privé, waarbij je tijd overhoudt voor jezelf en je lief.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Gelukkig keert de rust weer wat terug in je leven, Maagd. Voor je gevoel is je leven een roller coaster, maar daar gaat nu verandering in komen. Nog steeds wordt je flink bezig gehouden, maar de druk is ervan af. Hierdoor komt er weer tijd voor jezelf vrij of voor ontspannende activiteiten. Zorg dat je hier gebruik van maakt.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Met planeet Pluto aan je zijde, is het deze week aan te raden een goed gesprek met je lief aan te gaan. Zeker wanneer het al een tijdje niet zo botert tussen jullie. Er zijn issues die geadresseerd moeten worden, daar kun je niet van weg blijven lopen. Nu krijg je de kans om het echt op te lossen.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Dit kan een rusteloze week voor je worden, waarin veel gebeurt. Probeer rustig te blijven en alles één voor één af te werken, dan kun jij het wel handelen. Wat uitgaven betreft, kun je behoorlijk impulsief zijn. Vermijd dus zo veel mogelijk de shopping centra! Dan blijft je budget intact en kun je onverwachte rekeningen gewoon betalen.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Het is goed om meer aandacht aan je gezondheid te besteden, Boogschutter. Of je je nu wel of niet fit voelt, je gaat maar door. Je luistert totaal niet naar de signalen die je lichaam je geeft. Dat kan zo niet blijven duren. Gun jezelf meer rust, vooral wanneer je moe bent. Zorg daarnaast voor gezond en gevarieerd voedsel.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Vol overgave stort je je op je carrière en dat legt je deze week geen windeieren. Wat je ook aanpakt of aangaat, het wordt een succes. Het resultaat is misschien niet meteen te zien, maar het komt zeker. Heb vertrouwen in een goede afloop, want die zit er absoluut aan te komen. Je bent goed bezig.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Dit is een goede week om orde op zaken te stellen. Je hebt nu een heldere kijk op alles wat in je leven speelt, dus nu kun je ook de juiste keuzes maken en stappen zetten. Twijfel niet aan je intuïtie, want die is momenteel ijzersterk. Volg je eigen weg en laat je liever niet beïnvloeden door anderen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je wilt deze week veel meer dan je aankunt, Vissen. Probeer dat op tijd in te zien, dan voorkom je dat je tegen het weekend uitgeput bent. Niet alles hoeft meteen gerealiseerd te worden, je kunt best wat zaken uitstellen. Verder heb je een goed gesprek met je lief, chef of lieve vriendin. Dit schept een hoop duidelijkheid.