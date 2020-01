“Het is goed om af en toe een time-out te nemen”: jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek-Spijkers

27 januari 2020

08u00 1 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Vooral met je collega’s staat je een toffe week te wachten, Ram. Jullie hebben veel lol samen, maar tegelijkertijd verzetten jullie veel werk en daar houd je van. Stiekem kun je jezelf prima laten gelden en je talenten inzetten en dat geeft je een lekker gevoel. Dit is helemaal jouw manier van werken, dat smaakt naar meer!

Stier 22-4 t/m 21-5

Dit kan wel eens een belangrijke week voor je worden, Stier. Je staat voor diverse keuzes, die met je job, studie of relatie te maken hebben en de tijd is aangebroken om knopen door te hakken. Doe jezelf een plezier en stel het niet onnodig uit. Diep van binnen weet je namelijk precies wat je te doen staat.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je maakt je deze week regelmatig zorgen over je financiën. Dit heeft te maken met een onverwachte kostenpost of je hebt gewoon iets teveel geld uitgegeven de laatste tijd. Nu zal je er echt iets aan moeten doen. Zet alles voor jezelf op een rijtje en denk goed na hoe je dit het beste op kunt lossen.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je hebt de neiging om in een oude valkuil te vallen deze week, Kreeft. Je neemt veel te veel verantwoordelijkheden op je schouders en staat voor iedereen klaar behalve voor jezelf. Dat blijft niet goed gaan. Je put jezelf onnodig uit en je helpt anderen niet op de beste manier. Laat ze juist zelf eens iets leren.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Het is goed om af en toe een time-out te nemen deze week. Doe je dat niet, dan groeit je job of studie je boven het hoofd. Er komt namelijk veel op je af en daar moet je een geschikte uitlaatklep voor vinden. Dit doe je door regelmatig iets tofs voor jezelf te doen of juist helemaal niks.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je bruist van de ideeën deze week, Maagd. Niet alleen op school of op je werk, ook voor je interieur heb je inspirerende plannen. Let alleen op dat je niet teveel tegelijk wilt, want dat red je niet. Pak een ding tegelijk aan, dan heb je de meeste kans van slagen en blijft het leuk om ermee bezig te zijn.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je weet deze week heel goed wat je wilt, Weegschaal. En dat is best verrassend. Meestal ben je de eeuwige twijfelaar en ben je amper in staat tot het maken van keuzes. Dat is nu niet het geval. Je hebt helder voor ogen wat en hoe je iets wilt en daar ga je gewoon voor.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Het is een goede week om wat soulsearching te doen, Schorpioen. Er spelen wat zaken die echt even de aandacht moeten krijgen. Trek je regelmatig even terug en denk na over wat er allemaal speelt. Of het is wat je wilt of dat er iets moet veranderen. Ben niet bang voor wat je ontdekt, handel er juist naar.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je bent deze week veel met je verleden bezig. Het kan zelfs zijn dat je je ex tegen het lijf loopt of iemand anders die een belangrijke rol in je leven heeft gespeeld. Dit rakelt herinneringen op en niet altijd plezierige. Zie het als een moment om de laatste restjes gevoelens te verwerken en het hoofdstuk definitief af te sluiten.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je bent deze week veel meer met je job en allerlei verplichtingen bezig dan met plezier en ontspanning. Dat is jammer, want ook dat heb je nodig. Aan je budget ligt het niet, je hebt voldoende te besteden. Doe jezelf daarom een plezier en laat het geld af en toe een beetje rollen. Dat kan echt geen kwaad.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Met een nieuw levensjaar in zicht, lijkt ook een nieuwe levensfase aan te zijn gebroken. Je krijgt de kans om een nieuwe stap te zetten of je kiest daar zelf duidelijk voor. Je hebt in ieder geval geen twijfels meer. Het is je volledig duidelijk nu. Dat maakt dit een belangrijke, maar ook een hele fijne week voor je.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Ben je nog single, dan heb je iemand op het oog. Je droomt over deze persoon en bent zeer idealistisch. Je kent hem kwaliteiten toe die hij in werkelijkheid helemaal niet heeft! Waak daar een beetje voor, want dan kan hij alleen maar teleurstellend zijn. Heb je een lief, dan heb je romantische dingen voor hem in petto.