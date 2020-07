“Het is al de vierde keer dat mijn zoons een escaperoom bouwen”, Evi Hanssen, Mac en Scout delen tips voor middag vol avontuur met het gezin

Vrije tijd Als de kinderen eens iets geks willen doen in hun kamer, denk je misschien aan eindelijk die stinksokken opruimen of een lachend ‘kakske’ op de muur schilderen. Maar het kan nog een pak zotter. Scout (11) en Mac (9), de zonen van Evi Hanssen, tonen je vandaag hoe je van een slaapkamer een echte escaperoom maakt. “Het plezantste moment? Die twinkel in hun ogen als ze de deur op slot doen”, verklapt mama Evi.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“We vergeten weleens hoe tof het is om samen met de kinderen te spelen”, zegt Evi Hanssen, die samen met haar zoons en verloofde Kurt Loyens een mooi ‘patchwork-gezin’ vormt. “Samen iets verzinnen en uitwerken is vaak minder vermoeiend dan proberen te zorgen dat je kinderen zichzelf bezighouden zodat jij rust hebt. Trouwens: van die rust komt meestal toch niks in huis. Ik geef toe dat het mij ook wat tijd heeft gekost om samen met de kinderen te leren ontspannen. En als co-ouder is het ook makkelijker, want ik heb geregeld tijd alleen. Maar toch vind ik het idee van me-time overroepen. Het lijkt wel of kinderen een opgave zijn, terwijl het zo simpel en tof is om samen iets te doen, maken of eropuit te trekken.”

“Zo’n escaperoom is perfect om dat te herontdekken”, vindt Evi. “In een escaperoom gaat de deur tijdelijk op slot en moet jij samen met anderen zo snel mogelijk uit de kamer(s) ontsnappen door puzzels en raadsels op te lossen. Er zelf een in elkaar boksen bij je thuis is niet zo moeilijk. Het is al de vierde keer dat mijn zoons er een bedenken, en telkens was het anders. Professionals verzinnen technische snufjes en verborgen verrassingen. Dat kan je thuis niet zomaar nabouwen, maar dat hoeft ook niet.”

Liever een niet-zo-perfecte escaperoom die de kinderen zelf hebben gemaakt, dan een semiprofessioneel resultaat waar ze alleen naar hebben staan te kijken terwijl de ouders aan het bouwen waren Evi Hanssen

“Mijn belangrijkste advies: zie het niet te groots. Kinderen zijn verrassend snel tevreden. Vaak is het ons eigen perfectionisme dat zo’n project spectaculair wil maken”, zegt Evi. “Liever een niet-zo-perfecte escaperoom die de kinderen zelf hebben gemaakt, dan een semiprofessioneel resultaat waar ze alleen naar hebben staan te kijken terwijl de ouders aan het bouwen waren.”

Zo begin je eraan:

Stap 1: geen idee is gek genoeg

“Het basisprincipe van een escaperoom is dat je overal in de kamer papiertjes plakt met tips die naar elkaar verwijzen. Door middel van een code of sleutel geef je je ‘gevangenen’ de kans om te ontsnappen. Om de tips te krijgen, moeten ze raadsels oplossen. Je basismateriaal als bedenker zijn leuke ideeën voor die raadsels en toffe manieren om de tips te verstoppen. Dus laat je kinderen gerust op de tablet naar YouTube of Pinterest surfen en zoeken. Het is eens wat anders dan gamen. Ook bij professionele escaperooms kun je inspiratie opdoen, maar dan eerder voor kleine raadsels.”

“Maar eerst dus brainstormen. In deze fase kan en mag alles. Ik vind het fijn om de kinderen al een paar dagen op voorhand een lijstje te laten maken met wat ze leuk vinden. Zo verdeel je het project in stukjes en kunnen je kinderen hun aandacht erbij houden op het moment dat ze met de escaperoom bezig zijn.”

Stap 2: wie, wat, waar?

“Bespreek welke kamer(s) je kinderen mogen gebruiken en wie er gaat ontsnappen. Voor kinderen vanaf een jaar of acht is het perfect haalbaar om de escaperoom zelf te maken en de ouders de raadsels te laten oplossen. Als de kinderen voor jou een escaperoom bouwen, is dat ook een oefening in loslaten: jij moet straks ontsnappen, dus je mag nog niks weten over de raadsels. Dat betekent dat je niet mag helpen met het verzinnen van opdrachten, én erop moet vertrouwen dat je kinderen er iets tofs van maken. Zijn ze wat jonger of vinden ze het de eerste keer toch wat moeilijk, dan kan je het uiteraard wel samen doen. Daarna nodig je een vriendje uit om te komen spelen, of misschien zien oma en opa het wel zitten om opgesloten te worden?”

Stap 3: opdrachten kiezen & plannen

“Nu is het tijd om te kiezen uit alle ideeën en er concrete raadsels, tips en opdrachten van te maken. Voor een korte escaperoom, waarbij je dertig minuten krijgt om te ontsnappen, zijn zes tot acht opdrachten ideaal. Je kan rond een thema of verhaal werken dat als rode draad dient, maar met losse opdrachten kan je ook een heel leuke room bouwen. Zeker voor de eerste keer is het makkelijker om allemaal toffe raadsels te kiezen die naar elkaar doorverwijzen en zo naar de uiteindelijk code leiden.”

“Om te beslissen welke opdrachten je kinderen kiezen, is de belangrijkste vraag hoeveel tijd ze in de voorbereiding willen steken. Misschien heb je geduldige kinderen die graag dagenlang knutselen aan de opdrachten. Scout en Mac vinden het leuker om de escaperoom snel klaar te hebben. Ze zijn creatief in het vinden van eenvoudige opdrachten die ze kunnen maken met spullen die we in huis hebben.”

Tip van Scout en Mac: “Schrijf goed op voor jezelf wat de volgorde is van de raadsels. Want voor je het weet, ben je zelf de draad kwijt en klopt je escaperoom niet meer!”

Stap 4: bouwen maar!

“Als het plan op papier staat, kunnen de kinderen en/of ouders alle materiaal verzamelen dat nodig is, de tips op de papiertjes schrijven en alle raadsels klaarmaken. Zelf vind ik het plezant als je wat moeite moet doen om een tip te vinden. Zo hingen Scout en Mac eens een ballon aan de badkraan. Die moesten we vullen en toen hij openbarstte kwam er een tip tevoorschijn. Top! Ik vind het ook tof dat je bij het oplossen van die raadsels in het hoofd van je kind probeert te kijken: hoe hebben zij nagedacht, wat is voor hen een logische link, welke mogelijkheden zien ze met de spullen in hun kamer?”

“Als alles klaarligt, kan je de raadsels verstoppen op de juiste plek. Dat doe je het best in de volgorde waarin de tips moeten worden opgelost. Zo ben je zeker dat je geen stap overslaat en de raadsels logisch naar elkaar doorverwijzen. Controleer nog eens of alles op de juiste plek ligt, en je escaperoom is klaar voor gebruik.”

Tip van Scout en Mac: “Vraag bij de voorbereiding ook dingen aan je ouders die je niet nodig hebt, zoals peper of een ei. Zo worden ze al een beetje zenuwachtig. Je kan die spullen gebruiken voor afleidingsmanoeuvres. Wij legden ook stukjes van een puzzel op opvallende plekken in de kamer. Mama en Kurt begonnen die te verzamelen en waren zo weer een tijdje afgeleid met iets wat ze totaal niet nodig hadden.”

Stap 5: Start de klok!

“De pret kan beginnen. Laat de kinderen bepalen hoeveel tijd je krijgt. Met een kookwekker of aftelklok op een gsm maak je het visueel. Dit is natuurlijk een geweldig moment voor de kinderen: je ouders opsluiten en bepalen hoeveel tijd ze krijgen om de raadsels die zij verzonnen hebben op te lossen. Mac was echt zenuwachtig toen we werden opgesloten. En voor ons was het ook spannend: je weet niet wat er gaat komen en of je er wel in zal slagen om de raadsels op te lossen. Je wil natuurlijk ook niet dat het te snel gedaan is. Bij de escaperooms van Scout en Mac is dat tot nog toe goed gelukt. Er zat weleens een opdracht bij die te moeilijk was, en gelukkig kregen we dan een extra hint. En soms deden wij ergens erg lang over, terwijl zij dachten dat het te makkelijk zou zijn.”

Tip van Scout en Mac: “Hang een gsm op in de escaperoom en zorg voor een videoverbinding naar een tweede scherm. Zo kunnen de makers volgen wat er gebeurt en eventueel extra hints geven als een opdracht te lang duurt.”

8 OPDRACHTEN - 30 minuten om te ontsnappen

Opdracht 1

Maak een zin met de woorden die op de kast kleven. Resultaat (met hulp van drie extra hints!): “Als je mij aansteekt ga ik schijnen.” Oplossing: lamp.

Evi: “Zo’n lange zin in elkaar puzzelen is een onmogelijke opdracht. Je houdt het beter bij een woord van bijvoorbeeld acht letters. Gelukkig kregen we een paar hints van Scout en Mac, anders zaten we nu nog opgesloten.” (lacht)

Opdracht 2

In de lampenkap op het bureautje zit een papier verborgen met de boodschap: ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand’. Deze hint leidt naar de spiegel.

Opdracht 3

Op de spiegel is met water een code van vier cijfers geschreven. De code komt tevoorschijn als je op de spiegel blaast. Met deze code kan je de iPad ontgrendelen.

Opdracht 4

De achtergrondfoto op de iPad is de Zimmertoren in Lier, de stad waar de oma en opa van Scout en Mac net naartoe verhuisd zijn.

Scout: “We wilden graag een quiz maken op de iPad, maar dat duurde te lang om uit te werken. De achtergrondfoto veranderen is snel gebeurd en werkt ook in een kamer zonder wifi.”

Opdracht 5

In de kamer staat een foto van oma en opa, op de achterkant plakt de tip: “Grrr, ik heb veel manen.”

Opdracht 6

Na lang zoeken vinden Evi en Kurt een leeuwenkop in de knuffelmand. Die vraagt: ‘Waar woon ik?’

Opdracht 7

Evi en Kurt ontdekken een berichtje ter hoogte van Afrika op de wereldbol: “Speel met mij!”

Opdracht 8

Afrika en spelen: die link leidt hen naar de djembé. In de holte van het instrument plakt de laatste hint: Lalaland.

Als dat lied weerklinkt uit de kamer, gaat de deur op magische wijze open. Gelukt! Evi en Kurt zijn erin geslaagd om binnen de tijd te ontsnappen.

Nog meer inspiratie:

• Plak op de achterkant van een puzzel (niet te veel stukken!) letters of cijfers die een woord of cijfercode vormen als de puzzel juist gelegd wordt. Verstop de stukken in de hele kamer.

• Leg een boodschap in morsecode in het zicht. De aanwijzingen om ze te kraken, verstop je bij een van de tips.

• Cijfercodes zijn cool en je hoeft niet eens naar de winkel om iets te kopen: een gsm, tablet of laptop hebben allemaal een code die je kan veranderen. Ook het slotje van een reiskoffer of cijferslot van een fiets kunnen dienstdoen.

• Snij uit een oud boek of pakje post-its een gat. Het is nu een leuk kluisje om bijvoorbeeld een sleutel te verstoppen. Dat kan een sleutel zijn van de deur van een volgende kamer of een klein kistje.

• Heb je een rolgordijn of -luik in je kamer, dan kan je daar een boodschap op plakken. Enkel wie het gordijn of luik sluit, kan die vinden. Zet eventueel een zaklamp klaar als hint.

• Onmisbaar in je escaperoom: een geheime boodschap ontcijferen. Online vind je coole geheimtalen zoals het klokalfabet, rozenkruisersgeheimschrift of een beeldalfabet. Neem een lange strook papier en wikkel die om een lege keukenrol. Schrijf er een boodschap op, wikkel terug af en klaar. Leg de lege rol keukenpapier in het zicht in je escaperoom.

• Leg een pak koekjes in de kamer en verstop een tip na het x-te koekje. Pas als ervan gesmuld wordt, kan je die vinden.

• Bedenk een afleidingsmanoeuvre: een raadseltje dat niks met de andere tips te maken heeft. Het resultaat: ‘Gefopt :-)’.

Met de HLN Summer Challenges maken we van België deze zomer het beste vakantieland ter wereld. De grootste namen en experts dagen je uit, jij kiest zelf aan hoeveel en welke challenges je deelneemt. Wil jij jouw kinderen net als Evi de kans niet geven om de woorden ‘Ik verveel me’ uit te spreken? Maak een foto waarin je bewijst dat jullie samen meest doldwaze streken uithalen en deel hem via het ‘Gekste mama of papa’-platform.

Lees ook:

Thuiskamperen: zo maak je het comfortabel en knus (+)

Presentatrice Evi Hanssen vindt leven op half tempo zeer aangenaam: “Mac en Scout vinden het fantastisch dat ik nu meedoe in hun TikTok-filmpjes” (+)

101 tips om kinderen actief te houden (van ouders voor ouders) (+)