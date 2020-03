“Het is aan te raden om extra goed voor jezelf te zorgen”: jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek - Spijkers

02 maart 2020

08u33 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Planeet Mars ligt deze week dwars en dan is het wat gezondheid betreft opletten geblazen. De kans op een griep, virus of verkoudheid is nu namelijk een stuk groter. Ben lief voor jezelf en laat je door je lief vertroetelen. Werk aan je weerstand door voldoende water te drinken, gezond en gevarieerd te eten en lekker veel rust te nemen.

Stier 22-4 t/m 21-5

De week verloopt vlotjes en dat zorgt voor een goed humeur. Je weet je to do lijst in no time af te werken en daardoor houd je tijd over voor toffe dingen. Zoals uiteten met je lief of shoppen met vriendinnen. Financieel ziet het er rooskleurig voor je uit, dus je kunt je echt wel iets permitteren. Gun jezelf dat.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Door een lastige invloed van dromerige planeet Neptunus is je verstand minder scherp dan anders. Het is dus zaak om je werk goed te checken en de tijd te nemen om iets te lezen of leren. Neem daarbij geregeld een break. Droom dan gerust even weg in een boek, film of serie. Zo zorg je voor een goede balans.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Helaas ontbreekt het je komende week aan motivatie, tijd en energie. Je wilt ontzettend veel en tegelijkertijd wordt je al moe bij de gedachte. Je agenda is reeds rijkelijk gevuld en daar kan eigenlijk niets meer bij. Dit kan dus erg frustrerend zijn. Blijf realistisch en kijk wat nu echt gedaan moet worden en wat uitgesteld kan worden. Dat helpt.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Terwijl iedereen het om je heen ontzettend druk heeft en amper alle ballen in de lucht kan houden, valt het bij jou reuze mee. Je hebt heus wel iets te doen, maar daar kun je prima mee dealen. Kijk of je iemand kan ondersteunen die dat nodig heeft. Dat zal je in ieder geval een goed gevoel geven.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je kunt deze week behoorlijk dominant of bazig zijn, Maagd. Dit heb je niet meteen in de gaten, totdat je hier opmerkingen over krijgt. Van je lief of je collega’s. Je voelt niet bepaald aan hoe je overkomt. Probeer iets minder impulsief te reageren en laat de controle wat meer los. Daar word je zelf een stuk relaxter van.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Het is aan te raden om extra goed voor jezelf te zorgen deze week, Weegschaal. Planeet Mars maakt het je nu niet gemakkelijk, zeker als het om je gezondheid en weerstand gaat. Zorg in ieder geval voor voldoende nachtrust en eet daarbij gezond en gevarieerd. Daarmee houd je je gezondheid op peil en word je niet snel ziek.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Dit is een goede week om lekker actief te zijn, Schorpioen. Zowel fysiek door intensief te sporten of meer te bewegen, als op sociaal vlak. Het wordt voor jou namelijk een prima weekje om onder de mensen te zijn. Spreek dus gerust af met je lief, vriendinnen of collega’s voor een super gezellige tijd met elkaar.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je bent veel minder doelgericht dan anders, Boogschutter. Die invloed heeft planeet Neptunus nu op je. Je bent snel afgeleid en je kunt niet goed plannen of in actie komen. Gebruik deze invloed om in gedachten weg te dromen en te fantaseren. Dit zorgt voor inspiratie die je op een later tijdstip wel om kunt zetten in iets concreets.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Het ontbreekt je niet aan daadkracht en motivatie deze week en dat is handig wanneer je als single van iemand werk wilt maken of iets per sé gedaan wilt krijgen. Je laat je niet afleiden, je gaat er voor de volle honderd procent voor. Dit zorgt voor positieve resultaten die je vooral aan jezelf hebt te danken.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Net als de Leeuw mag jij rekenen op een vrij relaxte week, Waterman. Er is tijd voor toffe activiteiten of quality time met je lief. Heb je je vriendinnen al een tijd niet meer gesproken, dan is het nu een geschikte tijd om dat te doen. Wil je spontaan een weekendje weg of een dag vrij, dan is dat prima.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Er speelt deze week van alles, Vissen. Gelukkig zijn het over het algemeen prettige zaken. Zoals veel mensen over de vloer, verrassend nieuws of een mooie kans. Wat het ook is, neem je tijd om er even over na te denken of het een en ander te verwerken. Dat heb je absoluut af en toe nodig.